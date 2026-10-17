İptal edilen goller ve yenilgiler: Betis maçının hakemi Barcelona'ya acı anıları hatırlatıyor

İspanya Futbol Federasyonu, La Liga'nın dokuzuncu haftası kapsamında bugün (Cumartesi) oynanacak Barcelona - Real Betis maçının hakemi olarak Ricardo de Burgos Bengoetxea'nın atandığını açıkladı. Video yardımcı hakem (VAR) görevini ise Carlos del Cerro Grande üstlenecek.

Barcelona, Katalan ekibinin taraftarları açısından her iki hakemin adıyla da ilişkilendirilen tartışmalı hakem hatıralarının gölgesinde Real Betis karşısında zorlu bir sınava çıkıyor.

Barcelona'nın de Burgos ile pozitif bir geçmişi var

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Barcelona, Bask kökenli hakem de Burgos Bengoetxea'nın yönettiği 35 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, bir beraberlik ve beş yenilgi aldı. Buna karşılık Real Betis, aynı hakemin yönettiği maçlarda 17 galibiyet, altı beraberlik ve on yenilgi elde etti.

Adının en çok anıldığı karşılaşmalardan biri, Barcelona ile Real Madrid'i "La Cartuja" Stadı'nda karşı karşıya getiren 2025 İspanya Kral Kupası finaliydi. Katalan ve Endülüs ekiplerinin ligdeki maçına da aynı stat ev sahipliği yapıyor.

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Final öncesinde de Burgos, basın toplantısı sırasında hakemlerin Real Madrid'in televizyon kanalı üzerinden maruz kaldığı eleştirilerden söz ederken gözyaşlarına boğulmuştu.

Maç, Jules Koundé'nin attığı kritik golle uzatmaların ardından Barcelona'nın 3-2 üstünlüğüyle sona ermişti. Ancak karşılaşmada, Federico Valverde ile Pau Cubarsí'nın ceza sahası içindeki mücadelesi ve Raphinha için verilen bir penaltının iptal edilmesi de dahil olmak üzere birçok pozisyonda hakem tartışmaları yaşanmıştı.

Del Cerro Grande, Barcelona taraftarlarına acı hatıraları hatırlatıyor

Öte yandan Carlos del Cerro Grande'nin adı, Barcelona taraftarları için özellikle son iki sezonda Real Sociedad karşısında oynanan iki maçta yaşanan tartışmalı hakem kararlarıyla ilişkilendiriliyor.

2024 yılında Barcelona, Robert Lewandowski'nin golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından Real Sociedad'a 1-0 yenilmişti. Ofsayt konumunu belirlemek için kullanılan görüntüde Polonyalı forvetin ayağının alışılmadık biçimde uzamış görünmesi nedeniyle bu pozisyon geniş tartışmalara yol açmıştı.

Aynı tablo bir sonraki sezon, aynı statta ve aynı rakip karşısında tekrarlandı: Fermín López'in golü, atağın başlangıcında Dani Olmo'nun yaptığı bir faul gerekçesiyle iptal edildi; Barcelona'nın bir başka golü de Endülüslü orta saha oyuncusunun çok küçük bir farkla ofsayt konumunda olması nedeniyle geçersiz sayıldı.

O maç da Barcelona'nın 2-1'lik yenilgisiyle sonuçlandı ve iki karşılaşmada verilen hakem kararları, Katalan kulübünün taraftarları arasında tartışma yaratan en öne çıkan durumlar arasında kaldı.