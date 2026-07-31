Ipswich Town, ilk denemesinde doğrudan Premier League'in vaat edilmiş topraklarına geri döndü. Bu kez ligde daha uzun süre kalmayı umacaklar ve 2026/27 sezonuna 22 Ağustos Cumartesi günü Portman Road'da Sunderland karşısında başlayacaklar.

Ipswich'te son derece başarılı geçen Kieran McKenna dönemi sona ermiş olabilir, ancak Gary O'Neil, Kuzey İrlandalı teknik adamın bıraktığı yerden devam etmeyi hedefleyecek. Tractor Boys, geçen sezonu beş maçlık yenilmezlik serisinin ardından ikinci sırada tamamlayıp doğrudan yükselme bileti alarak yüksek bir notla kapattı.

Ipswich, Sunderland'ın geçen sezonki performansını tekrarlayabilirse fazlasıyla memnun olur. Sunderland, Premier League'e dönüş sezonunda tüm beklentileri aşarak yedinci sırayı aldı ve UEFA Avrupa Ligi bileti kazandı.

GOAL, Ipswich Town - Sunderland maçı için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil, bilet temini konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Ipswich Town - Sunderland Premier League maçı ne zaman?

Ipswich Town, Sunderland'ı Ipswich'teki Portman Road'da ağırlayacak ve karşılaşmanın başlama saati 15.00 (BST) olarak belirlendi.

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 10:00 Portman Road

Ipswich Town - Sunderland Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Ipswich Town - Sunderland Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek liste fiyatlarının uygulandığı Kategori A'ya girer.

Koltuk konumu: Orta hat boyunca merkezi noktadaki ve alt kademe koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kademe koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekli: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatıyla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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