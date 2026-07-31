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Ipswich Town - Sunderland maçının biletleri nasıl alınır? 2026/27 Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
Ipswich Town
Sunderland

Ipswich'in iç saha ve sezon açılış maçının biletlerini şöyle alabilirsiniz

Ipswich Town, ilk denemesinde doğrudan Premier League'in vaat edilmiş topraklarına geri döndü. Bu kez ligde daha uzun süre kalmayı umacaklar ve 2026/27 sezonuna 22 Ağustos Cumartesi günü Portman Road'da Sunderland karşısında başlayacaklar.

Ipswich'te son derece başarılı geçen Kieran McKenna dönemi sona ermiş olabilir, ancak Gary O'Neil, Kuzey İrlandalı teknik adamın bıraktığı yerden devam etmeyi hedefleyecek. Tractor Boys, geçen sezonu beş maçlık yenilmezlik serisinin ardından ikinci sırada tamamlayıp doğrudan yükselme bileti alarak yüksek bir notla kapattı.

Ipswich, Sunderland'ın geçen sezonki performansını tekrarlayabilirse fazlasıyla memnun olur. Sunderland, Premier League'e dönüş sezonunda tüm beklentileri aşarak yedinci sırayı aldı ve UEFA Avrupa Ligi bileti kazandı.

GOAL, Ipswich Town - Sunderland maçı için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil, bilet temini konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Ipswich Town - Sunderland Premier League maçı ne zaman?

Ipswich Town, Sunderland'ı Ipswich'teki Portman Road'da ağırlayacak ve karşılaşmanın başlama saati 15.00 (BST) olarak belirlendi.

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Premier Lig - Hafta 1
Portman Road

Ipswich Town - Sunderland Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatıyla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Ipswich Town - Sunderland Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek liste fiyatlarının uygulandığı Kategori A'ya girer.
  • Koltuk konumu: Orta hat boyunca merkezi noktadaki ve alt kademe koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kademe koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekli: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatıyla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

IPS

IPS - Form

CHA
K1-2
WBA
B0-0
SOU
B2-2
QPR
K3-0
OSA
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
SUN

SUN - Form

EVE
K1-3
CHE
K2-1
YOR
K1-5
LIV
K4-2
LEE
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Son karşılaşmaların kaydı

Kafa Kafaya

Ipswich TownÇizimSunderland
2
1
2
Championship
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
MS
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
League One
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
MS
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
5Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Ipswich Town vs Sunderland Muhtemel kadrolar

Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Diziliş
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Sunderland crest
Sunderland
SUN

Teknik direktör

  • G. O'Neil

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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