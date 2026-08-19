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Premier Lig
team-logoIpswich Town
Portman Road
team-logoSunderland
Book Ipswich Town vs Sunderland Tickets

Çeviri:

Ipswich Town - Sunderland biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Ipswich Town
Sunderland

Ipswich'in iç saha ve sezonun açılış maçına biletleri nasıl satın alabileceğiniz burada anlatılıyor

Ipswich Town, ilk denemesinde yeniden Premier League'in vaat edilen topraklarına döndü. Bu kez ligde daha uzun süre kalmayı umacaklar ve 2026/27 sezonuna 22 Ağustos Cumartesi günü Portman Road'da Sunderland karşısında başlayacaklar.

Ipswich'te son derece başarılı geçen Kieran McKenna dönemi sona ermiş olabilir, ancak Gary O'Neil, Kuzey İrlandalı teknik adamın bıraktığı yerden devam etmeyi hedefleyecek. Tractor Boys, geçen sezonu beş maçlık yenilmezlik serisinin ardından ikinci sırada tamamlayıp doğrudan yükselme bileti alarak moralli kapattı.

Ipswich, Sunderland'ın geçen sezon ortaya koyduğu performansı tekrarlayabilirse fazlasıyla memnun kalacaktır. Black Cats, Premier League'e dönüş sezonunda tüm beklentileri aşarak yedinci sırada yer aldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etti.

GOAL, Ipswich Town-Sunderland maçı için bilet almanıza dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar oldukları da dahil olmak üzere sizler için derledi.

Ipswich Town-Sunderland Premier League maçı ne zaman?

Ipswich Town, Sunderland'ı 22 Ağustos Cumartesi günü Ipswich'teki Portman Road'da TSİ 17.00'de başlayacak maçta ağırlayacak.

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Premier Lig - Hafta 1
Portman Road

Ipswich Town-Sunderland Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel çapta çok yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnike sistemi nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrimiçi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel izleyiciye açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Ipswich Town-Sunderland Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu yetişkin, genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), öğrenci ve kıdemli kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal bilet fiyatlarına sahiptir.
  • Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, taraftarların ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmesi için kura çekilişlerine veya yeniden satış havuzlarına girecek her seyircinin aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliği'ne sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını resmi olarak 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda temin edilmesi en zor biletler arasında yer alırlar. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en üst kademedeki, azami sadakat puanına sahip kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına düşmez.

Form durumu

IPS

IPS - Form

OXF
K2-0
WYC
K1-2
LEH
K1-0
RAY
K3-0
FCU
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
SUN

SUN - Form

LIV
K4-2
LEE
K1-0
WRE
K1-0
RCL
K0-2
REN
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılaşmaların rekabet kaydı

Kafa Kafaya

Ipswich TownÇizimSunderland
2
1
2
Championship
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
MS
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
League One
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
MS
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
5Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Ipswich Town vs Sunderland Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Diziliş
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
37K. Scherpen26D. O'Shea24J. Greaves6I. Diop3L. Davis23S. Lukic7A. Fatawu16Florentino32M. Nunez38D. Maeda15Emersonn22R. Roefs17Reinildo32T. Hume5D. Ballard13L. O'Nien28E. Le Fee34G. Xhaka7C. Talbi10N. Angulo27N. Sadiki9B. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Ipswich Town

İlk 11

Sunderland

Teknik direktör

  • G. O'Neil
  • R. Le Bris

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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