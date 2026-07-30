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Ipswich Town - Sunderland biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
Ipswich Town
Sunderland

Ipswich'in iç saha maçı ve sezon açılışı için biletleri şöyle alabilirsiniz

Ipswich Town, ilk denemesinde doğrudan Premier League'e geri döndü. Bu kez ligde daha uzun süre kalmayı umacaklar ve 2026/27 sezonunu 22 Ağustos Cumartesi günü Portman Road'da Sunderland karşısında açacaklar.

Ipswich'te son derece başarılı geçen Kieran McKenna dönemi sona ermiş olabilir, ancak Gary O'Neil, Kuzey İrlandalı teknik adamın bıraktığı yerden devam etmeyi hedefleyecek. Tractor Boys, geçen sezonu beş maçlık yenilmezlik serisinin ardından ikinci sırada tamamlayıp doğrudan yükselme bileti alarak yüksek moralle bitirdi.

Ipswich, Sunderland'ın geçen sezondaki performansını tekrarlayabilirse fazlasıyla memnun kalacaktır. Sunderland, Premier League'e dönüş sezonunda tüm beklentileri aşarak yedinci sırada yer aldı ve UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

GOAL, Ipswich Town - Sunderland maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Ipswich Town - Sunderland Premier League maçı ne zaman?

Ipswich Town, Sunderland'ı Ipswich'teki Portman Road'da ağırlayacak ve maçın başlama saati 17.00 (BST) olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 1
Portman Road

Ipswich Town - Sunderland Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Dünya genelindeki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrimiçi sıraların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Ipswich Town - Sunderland Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorileri için kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler fikstürleri kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekir: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporunda satın alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç çıkmaz.

Form durumu

IPS

IPS - Form

CHA
K1-2
WBA
B0-0
SOU
B2-2
QPR
K3-0
OSA
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
SUN

SUN - Form

EVE
K1-3
CHE
K2-1
YOR
K1-5
LIV
K4-2
LEE
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı

Kafa Kafaya

Ipswich TownÇizimSunderland
2
1
2
Championship
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
MS
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
League One
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
MS
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
5Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Ipswich Town vs Sunderland Muhtemel kadrolar

Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Diziliş
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Sunderland crest
Sunderland
SUN

Teknik direktör

  • G. O'Neil

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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