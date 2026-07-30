Ipswich Town, ilk denemesinde doğrudan Premier League'e geri döndü. Bu kez ligde daha uzun süre kalmayı umacaklar ve 2026/27 sezonunu 22 Ağustos Cumartesi günü Portman Road'da Sunderland karşısında açacaklar.

Ipswich'te son derece başarılı geçen Kieran McKenna dönemi sona ermiş olabilir, ancak Gary O'Neil, Kuzey İrlandalı teknik adamın bıraktığı yerden devam etmeyi hedefleyecek. Tractor Boys, geçen sezonu beş maçlık yenilmezlik serisinin ardından ikinci sırada tamamlayıp doğrudan yükselme bileti alarak yüksek moralle bitirdi.

Ipswich, Sunderland'ın geçen sezondaki performansını tekrarlayabilirse fazlasıyla memnun kalacaktır. Sunderland, Premier League'e dönüş sezonunda tüm beklentileri aşarak yedinci sırada yer aldı ve UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

GOAL, Ipswich Town - Sunderland maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Ipswich Town - Sunderland Premier League maçı ne zaman?

Ipswich Town, Sunderland'ı Ipswich'teki Portman Road'da ağırlayacak ve maçın başlama saati 17.00 (BST) olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 10:00 Portman Road

Ipswich Town - Sunderland Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Dünya genelindeki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrimiçi sıraların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Ipswich Town - Sunderland Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorileri için kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler fikstürleri kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekir: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporunda satın alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç çıkmaz.

Form durumu

Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı

Takım haberleri ve kadrolar