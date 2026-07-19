Ipswich Town, Kayne van Oevelen’in ardından bir başka Hollandalı kaleciyi kadrosuna katmayı hedefliyor

Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre, Ipswich Town, FC Volendam kalecisi Kayne van Oevelen’in yanı sıra Kjell Scherpen’i de kadrosuna katmak istiyor. Van Oevelen ve Volendam henüz tam bir anlaşmaya varmamış olsa da, Scherpen’in transferi de artık yakın görünüyor.

Scherpen’in Union Sint-Gillis’te geçirdiği mükemmel sezon gözden kaçmadı. Premier League’e yeni yükselen kulüp, bu hafta uzun boylu kaleciye bir teklifte bulundu.

AD gazetesi, iki kulüp arasında şu anda görüşmelerin sürdüğünü de ekliyor. Yakında bir anlaşmaya varılması ve Scherpen’in İngiliz ligine geri dönmesi bekleniyor.

Ipswich Town, Scherpen’i son yıllarda büyük gelişme gösteren ve takıma hemen katkı sağlayabilecek Avrupa tecrübesi olan bir kaleci olarak görüyor.

Ayrıca, Scherpen'in ilk kaleci olması bekleniyor. Bu nedenle Van Oevelen, transferi de tamamlanırsa, muhtemelen Scherpen'in yedeği olarak yetinmek zorunda kalacak.

Yine de FC Volendam’ın kalecisi, bu Premier Lig kulübünde kesinlikle bir geleceğe sahip. AD gazetesine göre, Ipswich Town onu uzun vadede yetenekli bir kaleci olarak görüyor.