Ipswich Town, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Ipswich'teki Portman Road'da Fulham'ı ağırlayacak.

Her iki takım da ligin ilk haftalarındaki puan durumunda yükseliş yakalamak için maça çıkıyor. Ekiplerin 2024-25 sezonundaki son lig karşılaşmalarında çekişmeli beraberlikler yaşandı; bunlar arasında Portman Road'daki 1-1'lik beraberlik ve Craven Cottage'taki 2-2'lik sonuç da yer aldı.

GOAL, Ipswich Town-Fulham maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tuttuğu dahil, sizin için derledi.

Ipswich Town-Fulham Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Ipswich Town-Fulham maçı, Ipswich'teki Portman Road'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 6 10 Eki 2026 - 10:00 Portman Road

Ipswich Town-Fulham Premier League biletleri nasıl alınır?

Portman Road'da oynanacak Ipswich Town-Fulham Premier League maçı için bilet almak istiyorsanız, şu temel satın alma yöntemlerini takip edebilirsiniz:

Ipswich Town resmi bilet satış sitesi

Premier League maç biletleri genellikle üyelik durumuna göre belirlenen satış aşamalarında satışa sunulur:

Aşama 1: Birikmiş sadakat puanlarına sahip resmi Super Blues / kulüp üyeleri.

Aşama 2: Genel resmi üyeler.

Aşama 3: Genel satış (yalnızca üyelere ayrılan satış dönemlerinden sonra koltuk kalması halinde).

Deplasman taraftarları (Fulham taraftarları)

Deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletleri doğrudan Fulham'ın resmi internet sitesi üzerinden OneFulham hesabı kullanarak satın almanız gerekir.

Maç günü hospitality

Normal biletler tükenmişse veya daha üst düzey bir maç günü deneyimi tercih ediyorsanız, yemek seçenekleri, lounge erişimi ve premium oturma alanlarını içeren hospitality paketleri, önceden üyelik puanı gerekmeksizin doğrudan Ipswich Town'ın resmi hospitality departmanı üzerinden sunulmaktadır.

Ipswich Town-Fulham Premier League biletleri ne kadar?

Ipswich Town-Fulham bilet fiyatları, satın alma kanalı, oturma kategorisi ve maç derecelendirmesine göre değişiklik gösterir:

Resmî satış fiyatlı biletler (Portman Road)

Ev sahibi genel giriş (Ipswich Town taraftarları):

Standart yetişkin: Maçın Grade A ya da Grade B olarak sınıflandırılmasına bağlı olarak alt kademe oturma alanlarında genellikle £34 ile £38 arasında değişir. Resmî üyeler: İndirimli yetişkin üye biletleri, oturma yeri ve kategoriye bağlı olarak yaklaşık £27 ile £31 arasında başlar. Gençler / 12 yaş altı: İndirimli fiyatlar £5 'ten başlar.

Deplasman kontenjanı (Fulham taraftarları):

Tavan fiyatlı yetişkin: Tüm Premier League deplasman biletleri, yetişkin başına £30 olan lig genelindeki fiyat tavanına kesin olarak tabidir.



Resmî maç günü hospitality

Doğrudan Ipswich Town'ın hospitality paketleri üzerinden satın alındığında, seçenekler genel olarak şunları içerir:

Burley's Bar / Lounge'lar: Kişi başı £110 ile £142 'den başlar.

Hall of Fame & premium lounge'lar: Kişi başı £180 ile £270+ arasında değişir.

Ipswich Town-Fulham Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Ipswich Town-Fulham form durumu

Ipswich Town, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı; bu süreçte bir yenilgi aldı ve hiç beraberlik yaşamadı. Takımın son karşılaşması, 30 Ağustos'ta Premier League'de Manchester United'a 5-2 mağlup olduğu maçtı. Bundan önce Carabao Cup'ta Leicester City'yi 3-1, ligde ise Sunderland'i 2-1 mağlup etti. Söz konusu beş maçta Ipswich 12 gol atıp 10 gol yedi; Union Berlin ve Rayo Vallecano karşısındaki sezon öncesi galibiyetler de bu serinin parçasıydı.

Fulham, son beş maçında bir galibiyet aldı; resmi maçlarda iki yenilgi ve bir beraberlik yaşadı. Takımın son sonucu, 30 Ağustos'ta Premier League'de Sunderland'e 1-0 kaybetmesi oldu. Ayrıca 24 Ağustos'ta Chelsea'ye 3-2 mağlup oldu. Fulham, Carabao Cup'ta AFC Wimbledon'ı 3-0 mağlup etti ve sezon öncesinde VfB Stuttgart karşısında 1-0 kazandı, Malaga ile de 2-2 berabere kaldı.

Ipswich Town-Fulham: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son maç 2-2 sona erdi; Fulham, 5 Ocak 2025'te Premier League karşılaşmasında Ipswich Town'ı konuk etti. Ondan önce ekipler, Ipswich'in 31 Ağustos 2024'te Portman Road'da Fulham'ı ağırladığı maçta 1-1 berabere kaldı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada hiçbir taraf üstünlük kuramadı; sonuçlar beraberlikler ve Fulham galibiyetleri arasında dağıldı. Buna Kasım 2023'te Portman Road'da oynanan Carabao Cup eşleşmesindeki Fulham'ın 3-1'lik galibiyeti de dahil.