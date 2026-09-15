Ipswich Town, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Ipswich'teki Portman Road'da Fulham'ı konuk edecek.

İki takım da maça ligin erken dönem puan durumunda yer kazanma hedefiyle çıkıyor. Tarafların 2024-25 sezonundaki son lig karşılaşmalarında çekişmeli beraberlikler yaşandı; bunlar arasında Portman Road'daki 1-1'lik eşitlik ve Craven Cottage'daki 2-2'lik sonuç da vardı.

GOAL, Ipswich Town - Fulham maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağı ve ne kadar tuttuğu dahil olmak üzere, sizler için derledi.

Ipswich Town - Fulham Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Ipswich Town - Fulham maçı, Ipswich'teki Portman Road'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 6 10 Eki 2026 - 10:00 Portman Road

Ipswich Town - Fulham Premier League biletleri nasıl alınır?

Portman Road'da oynanacak Ipswich Town - Fulham Premier League maçı için bilet almak adına şu temel satın alma yöntemlerini takip edebilirsiniz:

Ipswich Town resmi bilet satış sitesi

Premier League maç biletleri genellikle üyelik durumuna göre satış aşamalarında sunulur:

Aşama 1: Birikmiş sadakat puanına sahip Official Super Blues / Club Members üyeleri.

Aşama 2: Genel Official Members üyeleri.

Aşama 3: Genel satış (yalnızca üye satış dönemlerinden sonra koltuk kalırsa).

Deplasman taraftarları (Fulham taraftarları)

Deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletleri doğrudan Fulham'ın resmi internet sitesi üzerinden OneFulham hesabı kullanarak satın almanız gerekir.

Maç günü ağırlama paketleri

Normal biletler tükenmişse veya daha üst düzey bir maç günü deneyimi tercih ediyorsanız, yemek seçenekleri, lounge erişimi ve premium koltukları içeren hospitality paketleri, önceden üyelik puanı gerekmeksizin doğrudan Ipswich Town'ın resmi hospitality departmanı üzerinden sunulmaktadır.

Ipswich Town - Fulham Premier League biletleri ne kadar?

Ipswich Town - Fulham bilet fiyatları, satın alma kanalı, koltuk kategorisi ve maç derecelendirmesine göre değişiklik gösterir:

Resmî gişe fiyatlı biletler (Portman Road)

Ev sahibi genel giriş (Ipswich Town taraftarları):

Standart yetişkin: Maçın Grade A ya da Grade B olarak sınıflandırılmasına bağlı olarak, alt katman koltuklarda fiyatlar genellikle £34 ile £38 arasında değişir. Resmî üyeler: İndirimli yetişkin üye biletleri, koltuk konumu ve kategoriye bağlı olarak yaklaşık £27 ile £31 seviyesinden başlar. Gençler / 12 yaş altı: İndirimli fiyatlar £5 'ten başlar.

Deplasman kontenjanı (Fulham taraftarları):

Tavan fiyatlı yetişkin: Tüm Premier League deplasman biletleri, yetişkin başına £30 olan lig genelindeki fiyat tavanına sıkı şekilde tabidir.



Resmî maç günü hospitality paketleri

Doğrudan Ipswich Town'ın hospitality paketleri üzerinden satın alındığında, seçenekler genel olarak şunları içerir:

Burley's Bar / Lounges: Kişi başı £110 ile £142 'den başlar.

Hall of Fame & Premium Lounges: Kişi başı £180 ile £270+ arasında değişir.

Ipswich Town - Fulham Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Ipswich Town - Fulham form durumu

Ipswich Town, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı; bu süreçte bir yenilgi aldı ve hiç beraberlik yaşamadı. Takımın son karşılaşması, 30 Ağustos'ta Premier League'de Manchester United'a karşı alınan 5-2'lik yenilgiyle sonuçlandı. Bundan önce Carabao Cup'ta Leicester City'yi 3-1, ligde ise Sunderland'i 2-1 mağlup etti. Bu beş maçlık süreçte Ipswich 12 gol atıp 10 gol yedi; Union Berlin ve Rayo Vallecano'ya karşı alınan sezon öncesi galibiyetler de bu serinin parçasıydı.

Fulham, son beş maçında bir galibiyet aldı; resmi maçlarda ise iki yenilgi ve bir beraberlik yaşadı. Son sonucu, 30 Ağustos'ta Premier League'de Sunderland'e karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet oldu. Ayrıca 24 Ağustos'ta Chelsea'ye 3-2 kaybetti. Fulham, Carabao Cup'ta AFC Wimbledon'ı 3-0 mağlup etti ve sezon öncesinde VfB Stuttgart karşısında 1-0 kazandı, Malaga ile de 2-2 berabere kaldı.

Ipswich Town - Fulham: Son karşılıklı maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 2-2 sona erdi; Fulham, 5 Ocak 2025'te oynanan bir Premier League maçında Ipswich Town'ı konuk etti. Ondan önce taraflar, Ipswich'in 31 Ağustos 2024'te Portman Road'da Fulham'ı ağırladığı maçta 1-1 berabere kaldı. Kayda geçen son beş karşılaşmada hiçbir taraf belirgin üstünlük kuramadı; sonuçlar beraberlikler ve Fulham galibiyetleri arasında dağıldı. Buna, Kasım 2023'te Portman Road'da oynanan bir Carabao Cup eşleşmesinde Fulham'ın aldığı 3-1'lik galibiyet de dahil.