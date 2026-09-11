25 Ağustos 2026'da, Bayern Münih'in eski profesyonelleri Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer ve Lucas Hernandez'in yatırım grubu LEAD/ADvantage ile birlikte yaklaşık 40 milyon euro karşılığında Portekiz Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Estrela Amadora'nın hisselerinin yüzde 90'ını devraldığı haberi büyük yankı uyandırdı.

Yatırımcıların öne çıkan isimleri düşünüldüğünde, bu işin asıl başrolü biraz arada kaynadı. Estrela Amadora'nın yeni kulüp başkanı ve CEO'su, henüz 35 yaşındaki Münihli Johannes Mösmang. Son on yılda Bayern Münih'te perde arkasındaki en önemli çalışanlardan biri haline gelen Mösmang'ın yaz aylarındaki ayrılığı, takımın arkasındaki ekipte, şimdi Hamburg SV'de yönetim kurulu başkanı olan eski takım menajeri ve strateji direktörü Kathleen Krüger'in ayrılığı kadar büyük bir boşluk yarattı.

Estrela Amadora'nın yeni CEO'su Johannes Mösmang'ın genç yüzü, futbola ilgi duyan birçok kişiye hiç de yabancı gelmeyebilir. Bayern son yıllarda ne zaman yeni bir oyuncu transfer edip ona yeni evini ve çalışma yerini gösterse, bir noktada mutlaka Mösmang da kareye giriyordu.

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Johannes Mösmang, Bayern Münih'te ne iş yaptı?

Uzun süre uyum sorumlusu olarak görev yaptı, daha sonra oyuncu ilişkileri şefi oldu ve en sonunda scout departmanında da çalıştı. Çok sayıdaki görevi arasında yeni transferleri havalimanından almak, onlara her şeyi göstermek, resmi işlemlerde yardımcı olmak, gerektiğinde tercümanlık yapmak ve kısacası onların yanında olmak vardı. Sonradan takıma katılan bazı isimlerle, Bayern yöneticileri resmi olarak temas kurmadan önce bile Mösmang'ın Instagram üzerinden iletişimde olduğu söyleniyor. Kapıları açan bir oyuncu sorumlusu. Mösmang'ı iyi bir dinleyici ve oyuncularla iletişim kurmakta olağanüstü yetenekli biri olarak düşünmek gerekiyor; modern futbolun nasıl işlediğini çok iyi anlamış bir isim.

Bir dönem Bayern'de "her işe koşan kız" olan isim (Mösmang'ın Mösmang için kullandığı ifade) artık Portekiz'de bir birinci lig kulübünün yönetim kurulu başkanı ve eski patronlarıyla oyuncu transferleri konusunda da masaya oturuyor. Çünkü temmuz ayı sonunda Lovro Zvoranek, son sezonlarda Bayern Münih'ten Sturm Graz ve Grasshoppers Zürih'e kiralanmışken, 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Amadora'ya transfer oldu. Mösmang ve yatırım grubu o sırada Lizbon'un banliyösündeki kulüpte henüz resmen söz sahibi değildi, devir işlemi tamamlanmamıştı, ancak en azından temmuz başından beri danışmanlık yaptıkları söyleniyor. Stoper Otavio'nun 5 milyon euro bonservisle Eintracht Frankfurt'a satışında da Almanların şimdiden rol oynadığı belirtiliyor.

Johannes Mösmang'ın Bayern efsanesi Claudio Pizarro ile ne ilgisi var?

Münih ekibiyle temasların sıkı şekilde sürebileceğini Mösmang, ağustos sonunda Amadora'daki tanıtımında da ima etti. Mösmang, Bayern ile diyaloğun "Lovro Zvonarek'in gelişiyle olduğu gibi" devam edeceğini söyledi.

Bu arada, Portekizli gazetecilerin memnuniyetle tespit ettiği üzere, bunu gayet iyi bir Portekizceyle söyledi. Mösmang beş dili akıcı konuşuyor; ana dilleri Almanca ve İspanyolcanın yanı sıra İngilizce, Portekizce ve Fransızca biliyor, ayrıca biraz da İtalyanca konuşuyor. Alman bir baba ve Perulu bir anneye sahip olan, ayrıca gençliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde üç yıl yaşayan ve futbol oynayan biri için büyük bir nimet; Mösmang, FC Sao Paulo altyapısında merkez orta saha ve sağ bek olarak forma giydi, hem de eski Tottenham yıldızı Lucas Moura ile birlikte. Mösmang profesyonel seviyeye çıkamadı ama futbol yine de onun mesleği oldu.

Almanya'ya dönüşü ve başarılı bir lise bitirme sınavının ardından Mösmang Heidelberg'de hukuk okudu, bu arada diğer kulüplerin yanı sıra Hansi Flick'in memleket kulübü FC Bammental'da da top oynadı. Bayern Münih'e bir staj yoluyla geldi; bu fırsatı ona o dönemde Münih'in muhtemelen en ünlü Perulusu olan Claudio Pizarro sağlamıştı. Pizarro, Mösmang ailesinin uzun yıllardır yakın dostu. Futbol dünyası gerçekten küçük.

Estrela Amadora'nın yatırımcıları bir zamanlar aynı Kickbase liginde oynuyordu

Mösmang'ın Bayern Münih'teki ilk görevlerinden biri, Portekizli Renato Sanches'in Münih'e alışmasını kolaylaştırmaktı. Mösmang, Sanches için çeviri yaptı, resmi işlemlerde yardımcı oldu, onunla Playstation oynadı ve benzeri şeyler yaptı. Sanches de tesadüf bu ya, Amadora doğumlu. Ancak Bayern'de iki denemede de kalıcı olamadı; bir dönem süper yetenek ve geleceğin Ballon d'Or adayı olarak görülen orta saha oyuncusu şimdi 29 yaşında ve birçok iniş çıkışın ardından bu yazdan beri kulüpsüz.

Ancak Mösmang, rekortmen kulüpte hızla yükseldi. Böylece bugün Estrela Amadora'yı devralan bu ünlü dörtlüyü birleştiren şeyin, elbette hepsinin Bayern Münih'ten birbirini tanıyor olması olduğu açık. Ama onları asıl birleştiren, hepsinin Mösmang'la çok yakın olması. Sosyal medyada Mösmang'ın Müller, Hummels ve Hernandez ile birçok fotoğrafı bulunuyor. Ayrıca en azından pandemiden bu yana hepsi ortak bir Kickbase liginde oynuyor. 2021 tarihli bir podcast'te Mösmang, fantasy futbol uygulamasının yapımcılarına kendi kariyer yolculuğunu ve kendisinin, Hummels'in, Müller'in ve diğerlerinin Kickbase tutkusunu anlatıyor. Şimdi Kickbase arkadaşları bir adım daha ileri gidiyor: fantasy futboldan gerçek yönetime.

Liga Portugal yatırımcılar için neden bu kadar ilgi çekici?

Ama neden Portekiz? Sebepler çok açık: Liga Portugal, tabii ki özellikle en güçlü kulüpler Benfica, Sporting ve FC Porto sayesinde, Avrupa'nın ilk 5 liginden çok da uzak değil. Sportif seviye Belçika ve Hollanda ligleriyle kıyaslanabilir, ayrıca kesinlikle Avusturya Bundesliga'sından daha iyi. UEFA'nın beş yıllık sıralamasında lig şu anda Ligue 1'in arkasında altıncı sırada yer alıyor.

Buna ek olarak, Portekiz kulüplerinin her zaman kendilerini yetiştirici ve satış yapan kulüpler olarak görmesi, yatırımcılar için özellikle kazançlı bir iş modeli sunuyor. Scout ve oyuncu gelişimi yapıları yüksek seviyede, buna Portekizli aktörlerin belli bir pazarlık becerisi de ekleniyor. "Benfica, Porto ve Sporting dışındaki en başarılı on kulüp, on yılda toplamda 700 milyon euronun üzerinde pozitif transfer bilançosu üretti. Bu bir gizli cevher değil, ülkenin iş modeli", demişti Felix Krüger. Bir dönem RB Leipzig'de spor koordinatörü olarak Max Eberl'in sağ kolu olan Krüger, bugün Portekiz dördüncü lig ekibi Sintrense'nin başkanı ve kısa süre önce Münchner Merkur'a konuştu.

Mösmang da Portekiz liginin avantajlarını anlattı. "AB dışı yabancıların transferinde herhangi bir kısıtlama yok. Yani dünyanın her bölgesinden oyuncu transfer edebilirim" dedi. Ve görünen o ki plan bu: Amadora, futbol gelişim ülkelerinden gelen yetenekler için bir sıçrama tahtası olacak. Ancak bu yaz ilk etapta Sırbistan'dan (yeni kaptan Stefan Lekovic, 22, Kızılyıldız Belgrad'dan), İspanya'dan (Joan Jordan, 32, Sevilla'dan), Fransa'dan (Lucas Mincarelli, 22, Montpellier'den) ya da Almanya'dan (daha önce adı geçen Zvoranek'in yanı sıra Stuttgart'tan kiralık Jeremy Arvealo ve Fortuna Düsseldorf II'den Güney Koreli Si-Woo Yang) oyuncular geldi.

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Thomas Müller, Mats Hummels ve diğerlerinin Estrela Amadora'yı satın aldığı yatırım fonunun arkasında kim var?

Sezona başlangıç tatmin ediciydi; ligdeki ilk dört maçta yenilgi alınmadı ve takım altı puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Alman yatırımcılar, seyirci ilgisinin biraz artmasını da sağladı: Şu ana kadarki iki iç saha maçında ortalama 4.691 taraftar tribündeydi, geçen sezon bu ortalama 3.353'tü. Almanya ile kıyaslayınca bu elbette neredeyse sevimli kalıyor; bazen Bayern'de halka açık antrenmanlara bile daha fazla seyirci geliyor, üstelik Estadio Jose Gomes'in kapasitesi de sadece 9288. Ama Portekiz'de yaklaşık 5000 seyirci bile seyirci ortalamasında dokuzunculuk için yetiyor. Yine de Mösmang çok daha büyük bir potansiyel görüyor. Tanıtımda, altyapıya yatırım yapmak istediklerini açıkladı. Buna stat ve antrenman tesisi kadar scout, altyapı akademisi, veri ve yapay zeka gibi alanlar da dahil.

Bu bağlamda Alman yatırım fonu LEAD ve devri gerçekleştiren spor kolu ADvantage'ın başka hangi şirketlere yatırım yaptığı da ilgi çekici. Amadora, portföydeki ilk futbol kulübü. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak spor teknolojisi şirketlerine yatırım yapılıyordu. LEAD'in arkasındaki finansörler ise bu arada Dassler ailesinin, yani Adidas'ın kurucu ailesinin çevresinden geliyor.

Bu da projeyi hafife almamak için bir neden daha. Elbette kulüp, Portekiz futbolunun büyük üçlüsü Benfica, Sporting ve FC Porto'yu sportif açıdan yakalayamayabilir, ancak onların arkasındaki sıralar da taşlaşmış değil. Şu anda beş Portekiz kulübü uluslararası arenada oynayabildiği için, iddialı bir yatırımcı kulübüne kesinlikle yer var.

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Thomas Müller ve Mats Hummels, Estrela Amadora'da ne yapacak?

Stratejik olarak akıllıca yönetilen bir underdog'un ne kadar hızlı yükselebileceğini son yıllarda İtalya'da Como 1907 gösterdi. Kulüp, 2019'da İngiliz bir fon tarafından Endonezya parasıyla devralındığında dördüncü ligde bile oynuyordu. Üç yükselişin ve eski profesyoneller Cesc Fabregas ile, bugün artık Avrupa'nın yarısının peşinde olduğu Como teknik direktörü, ayrıca Thierry Henry'nin katılımının ardından Como şimdi RB Leipzig'e karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını oynadı.

Bu, Como ile karşılaştırıldığında eski usul bir yatırımcı kulübü gibi duruyor; Hollywood ünlüleri enerji içeceği takımında henüz görünmedi, ayrıca RB de turistik bir cazibe merkezi sayılmaz. Ve RB Leipzig esas olarak bir ürünü tanıtmak için kurulmuşken, Como 1907 kendi markasını yaratmak ve bunu satmak istiyor. Şimdiye kadar oldukça başarılı şekilde. Ve tabii ki RB'de ne eski dünya futbol yıldızları söz sahibi ne de kulüpte hisseleri var.

Amadora'da da Müller, Hummels, Sommer ve Hernandez'in operasyonel işleyişe dahil edilmesi planlanıyor.

"Her alanda uzmanlığa sahip olmak istiyoruz. Yann kalecilerden, Mats savunmadan ve Thomas hücumdan sorumlu. Öncelikle oyuncuların ve potansiyel yeni transferlerin değerlendirilmesinde yardımcı oluyorlar" dedi Mösmang, Bayerischen Rundfunk'a. Yatırımcıların, "bir transferden yana mı karşı mı olduklarını" söylemeleri bekleniyor. "Elbette ağ ve dış temsil konularında da yardımcı oluyorlar. Oyuncularla yapılan görüşmelerde de yer alıyorlar. Bu, onların yönetimde kendilerini gerçekten test edebilecekleri ilk seviye."

Hummels de bunu doğruluyor. Bu yatırımın, "gelecekte futbolda benim için doğru işin hangisi olacağını anlamak adına" önemli bir adım olduğunu Spiegel'e söyledi.

Ve taraftarlar arasında da örneğin Leipzig'den çok Como'nun model alındığı görülüyor. Mösmang, "Sporting, Benfica ya da Porto taraftarı olan bir Portekizliyi ikna edemem. Ama Portekiz dışındaki birçok insanı Estrela taraftarı olmaya ikna edebileceğime inanıyorum" diyor.

Estrela Amadora daha önce hiç kupa kazandı mı?

Taraftarların ikinci en sevdiği kulüp olmak, son dönemde bazı kulüplerin hedefi haline geldi. Çünkü durum şu: seyirci yükseliş hikayelerini sever; bu sadece sosyal medya çağında ortaya çıkmış bir şey değil ama sosyal ağların mekanizmaları bu olguyu kesinlikle güçlendirdi. Eğer daha önce pek tanınmayan bir Portekiz kulübü bir anda büyük ses getirirse, umut edildiği gibi bir anda yepyeni imkanlar ortaya çıkabilir. Bu, Bodö/Glimt fenomeni.

Tıpkı Bayern'in bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi rakibinde olduğu gibi, Amadora'nın da mali sorunlar yaşamasının üzerinden çok uzun zaman geçmedi. Takım 2010'da hatta tamamen ligden çekildi, 2020'de bir üçüncü lig kulübüyle birleşmenin ardından kulüp eski adını yeniden aldı. Bu nedenle kulüp henüz resmi bir şampiyonluk kazanmış değil. Hatta aynı adlı önceki kulübün palmaresinde bile yalnızca 1989/990 tarihli bir Portekiz Kupası zaferi var. Gelişime çok açık.