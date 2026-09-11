25 Ağustos 2026'da, Bayern Münih'in eski profesyonelleri Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer ve Lucas Hernandez'in yatırım grubu LEAD/ADvantage ile birlikte Portekiz 1. Lig ekibi Estrela Amadora'nın hisselerinin yüzde 90'ını yaklaşık 40 milyon euro karşılığında devraldığı haberi büyük yankı uyandırdı.

Yatırımcıların öne çıkan isimleri nedeniyle, bu anlaşmanın asıl başrolü biraz geri planda kaldı. Estrela Amadora'nın yeni kulüp başkanı ve CEO'su, henüz 35 yaşında Münihli bir isim. Son on yılda Bayern Münih'te perde arkasındaki en önemli çalışanlardan biri haline gelen bu ismin yaz aylarındaki ayrılığı, takımın arkasındaki ekipte, artık Hamburg SV'de yönetim kurulu başkanı olan eski takım menajeri ve strateji direktörü Kathleen Krüger'in ayrılığı kadar büyük bir boşluk yarattı.

Estrela Amadora'nın yeni CEO'su Johannes Mösmang'ın genç yüzü, birçok futbolsevere tanıdık gelebilir. Bayern son yıllarda ne zaman yeni bir oyuncu transfer etse ve ona yeni eviyle iş yerini gösterse, bir noktada mutlaka Mösmang da kadraja giriyordu.

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Johannes Mösmang, Bayern Münih'te ne yaptı?

Uzun süre entegrasyon sorumlusu olarak görev yaptı, daha sonra oyuncu ilişkileri şefi oldu ve sonunda scouting bölümünde de çalıştı. Çok sayıdaki görevi arasında yeni transferleri havalimanından almak, onlara her şeyi göstermek, resmi işlemlerde yardımcı olmak, gerektiğinde çeviri yapmak ve kısacası onların yanında olmak vardı. Mösmang'ın, Bayern yöneticileri oyuncularla resmî olarak temasa geçmeden önce bile bazı sonraki transferlerle Instagram üzerinden iletişim kurduğu söyleniyor. Kapıları açan bir oyuncu ilişkileri sorumlusu. Mösmang'ı, günümüz futbolunun nasıl işlediğini çok iyi kavramış, iyi bir dinleyici ve oyuncularla iletişim kurma konusunda son derece yetenekli biri olarak düşünmek gerekiyor.

Bayern'deki bir dönemki "her işe koşan kişi" (Mösmang'ın Mösmang için kullandığı ifade) artık Portekiz'de bir 1. Lig kulübünün CEO'su ve eski patronlarıyla oyuncu transferleri konusunda da görüşmeler yürütüyor. Çünkü Lovro Zvoranek, temmuz sonunda, son sezonlarda Bayern Münih'ten Sturm Graz ve Grasshoppers Zürih'e kiralanmasının ardından 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Amadora'ya transfer oldu. Mösmang ve yatırımcı grup o sırada Lizbon'un banliyösündeki kulüpte henüz resmen söz sahibi değildi, devir işlemi de tamamlanmamıştı; ancak en azından temmuz başından beri danışmanlık yaptıkları söyleniyor. Stoper Otavio'nun 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Eintracht Frankfurt'a satışında da Almanların rol aldığı belirtiliyor.

Johannes Mösmang'ın Bayern efsanesi Claudio Pizarro ile ne ilgisi var?

Münih ekibiyle temasın sıkı şekilde sürebileceğini Mösmang, ağustos sonunda Amadora'daki tanıtımında ima etti. Mösmang, Bayern ile diyaloğun "Lovro Zvonarek'in gelişiyle olduğu gibi" devam edeceğini söyledi.

Bu arada, Portekizli gazetecilerin memnuniyetle tespit ettiği üzere, bunu gayet iyi bir Portekizceyle söyledi. Mösmang beş dili akıcı konuşuyor; ana dilleri Almanca ve İspanyolcanın yanı sıra İngilizce, Portekizce ve Fransızca biliyor, ayrıca biraz da İtalyanca konuşuyor. Alman bir baba ve Perulu bir anneye sahip olup gençliğinde üç yıl Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşamış ve futbol oynamış olan biri için büyük bir avantaj; Mösmang, FC Sao Paulo altyapısında merkez orta saha ve sağ bek olarak forma giydi, aralarında eski Tottenham yıldızı Lucas Moura'nın da bulunduğu isimlerle birlikte oynadı. Mösmang profesyonel seviyeye ulaşamadı, ancak futbol yine de onun mesleği oldu.

Almanya'ya döndükten ve lise eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Mösmang, Heidelberg'de hukuk okudu; aynı dönemde Hansi Flick'in memleket kulübü FC Bammental dahil bazı takımlarda da futbol oynadı. Bayern'e bir staj aracılığıyla geldi; o dönem bunu ona ayarlayan kişi, muhtemelen Münih'in en ünlü Perulusu Claudio Pizarro'ydu. Pizarro, Mösmang ailesinin uzun yıllara dayanan yakın bir dostu. Futbol dünyası gerçekten küçük.

Estrela Amadora'nın yatırımcıları bir zamanlar aynı Kickbase liginde oynuyordu

Mösmang'ın Bayern Münih'teki ilk görevlerinden biri, Portekizli Renato Sanches'in Münih'e uyum sağlamasını kolaylaştırmaktı. Mösmang, Sanches için çeviri yaptı, resmi işlerinde yardımcı oldu, onunla Playstation oynadı ve benzeri şeyler yaptı. Sanches de, tesadüfe bakın ki, Amadora doğumlu. Ancak Bayern'de iki denemede de kalıcı olamadı. Bir zamanlar süper yetenek ve geleceğin Ballon d'Or adayı olarak görülen orta saha oyuncusu bugün 29 yaşında ve çok sayıda iniş çıkışın ardından bu yazdan beri kulüpsüz.

Ancak Mösmang, rekortmen kulüpte hızlı bir yükseliş yaşadı. Bu nedenle şimdi Estrela Amadora'yı devralan ünlü dörtlüyü birleştiren temel unsur, elbette hepsinin Bayern Münih'ten birbirini tanıyor olması. Ama daha da önemlisi, hepsinin Mösmang ile yakın ilişki içinde olması. Sosyal medyada Mösmang'ın Müller, Hummels ve Hernandez ile çok sayıda fotoğrafı bulunuyor. En azından pandemiden bu yana hepsi ortak bir Kickbase liginde de yer alıyor. 2021 tarihli bir podcast'te Mösmang, fantasy football uygulamasının yapımcılarına hem kariyer yolculuğunu hem de kendisi, Hummels, Müller ve diğerlerinin Kickbase tutkusunu anlatıyor. Şimdi Kickbase arkadaşları bir adım daha ileri gidiyor: fantasy footballdan gerçek yönetime.

Liga Portugal neden yatırımcılar için bu kadar ilgi çekici?

Peki neden Portekiz? Nedenler ortada: Liga Portugal, elbette özellikle Benfica, Sporting ve Porto gibi en güçlü kulüpler sayesinde, Avrupa'nın ilk 5 liginin çok da uzağında değil. Sportif seviye, Belçika ve Hollanda ligleriyle kıyaslanabilir; her durumda Avusturya Bundesliga'sından daha iyi. UEFA'nın beş yıllık sıralamasında lig şu anda Ligue 1'in arkasında altıncı sırada yer alıyor.

Buna ek olarak, Portekiz kulüplerinin yatırımcılar için özellikle cazip bir iş modeli var; bu kulüpler kendilerini her zaman oyuncu yetiştiren ve satan kulüpler olarak görüyor. Scout ve oyuncu gelişimi yapıları yüksek seviyede, buna Portekiz futbolundaki aktörlerin belirli bir müzakere becerisi de ekleniyor. "Benfica, Porto ve Sporting dışındaki en başarılı on kulüp, on yılda toplamda 700 milyon euronun üzerinde pozitif transfer bilançosu elde etti. Bu bir gizli cevher değil, ülkenin iş modeli" dedi Felix Krüger. Krüger, bir dönem RB Leipzig'de Max Eberl'in sağ kolu olarak sportif koordinatörlük yaptı ve bugün Portekiz 4. Lig kulübü Sintrense'nin başkanı. Bu sözleri kısa süre önce Münchner Merkur'a verdi.

Mösmang da Portekiz liginin avantajlarını anlattı. "AB dışı oyuncuların transferinde hiçbir kısıtlama yok. Yani dünyanın her bölgesinden oyuncu transfer edebilirim" dedi. Plan da muhtemelen bu: Amadora, futbol gelişim ülkelerinden gelen yetenekler için bir sıçrama tahtası olacak. Ancak bu yaz ilk etapta Sırbistan'dan (yeni kaptan Stefan Lekovic, 22, Kızılyıldız Belgrad'dan), İspanya'dan (Joan Jordan, 32, Sevilla'dan), Fransa'dan (Lucas Mincarelli, 22, Montpellier'den) ve Almanya'dan (daha önce adı geçen Zvoranek'in yanı sıra Stuttgart'tan kiralanan Jeremy Arvealo ve Fortuna Düsseldorf II'den Güney Koreli Si-Woo Yang) oyuncular geldi.

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Thomas Müller, Mats Hummels ve diğerleri Estrela Amadora'yı satın alırken hangi yatırım fonunun arkasına geçti?

Sezon başlangıcı tatmin ediciydi; ilk dört lig maçında henüz yenilgi alınmadı ve takım altı puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Alman yatırımcılar seyirci ilgisinde de bir miktar artış sağladı: Şu ana kadarki iki iç saha maçını ortalama 4.691 seyirci izledi, geçen sezon bu ortalama 3.353'tü. Almanya ile kıyaslandığında bu rakam kulağa elbette sevimli gelebilir; Bayern'de bazen açık antrenmanlara bile daha fazla seyirci ilgi gösteriyor, üstelik Estadio Jose Gomes'in kapasitesi de sadece 9288. Ancak Portekiz'de yaklaşık 5000 seyirci bile tribün ilgisinde dokuzunculuk için yeterli oluyor. Yine de Mösmang çok daha büyük bir potansiyel görüyor. Tanıtım toplantısında altyapıya yatırım yapacaklarını açıkladı. Buna stat ve antrenman tesisi kadar scouting, akademi, veri ve yapay zeka gibi alanlar da dahil.

Bu bağlamda, Alman yatırım fonu LEAD ile devralmayı gerçekleştiren onun spor kolu ADvantage'ın başka hangi şirketlere yatırım yaptığı da ilgi çekici. Amadora, portföydeki ilk futbol kulübü. Çünkü bugüne kadar ağırlıklı olarak spor teknolojisi şirketlerine yatırım yaptılar. Bu arada LEAD'in arkasındaki finansörler, Adidas'ın kurucu ailesi olan Dassler ailesinin çevresinden geliyor.

Bu projeyi hafife almamak için bir neden daha. Elbette Portekiz futbolunun büyük üçlüsü Benfica, Sporting ve Porto'yu kulübün sportif olarak yakalaması pek mümkün görünmüyor, ancak onların arkasındaki sıralar da sabit değil. Şu anda beş Portekiz kulübü uluslararası arenada oynayabildiği için, hedefi olan bir yatırımcı kulübüne gerçekten alan var.

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Thomas Müller ve Mats Hummels, Estrela Amadora'da ne yapacak?

Stratejik olarak akıllıca yönetilen bir underdog'un ne kadar hızlı yükselebileceğini son yıllarda İtalya'da Como 1907 gösterdi. Kulüp, 2019'da bir Britanya fonu tarafından Endonezya parasıyla satın alındığında dördüncü ligde oynuyordu. Üç yükselişin ardından, eski profesyoneller Cesc Fabregas'ın, bugün artık Avrupa'nın yarısının peşinde koştuğu Como teknik direktörünün, ve Thierry Henry'nin de projeye katılmasıyla Como şimdi RB Leipzig'e karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını oynadı.

Buna kıyasla bu, eski usul bir yatırımcı kulübü gibi görünüyor; enerji içeceği futbolcularında Hollywood ünlüleri henüz ortalıkta görünmedi ve RB de turistik bir cazibe merkezi sayılmıyor. Ve RB Leipzig esas olarak bir ürünün tanıtımı için kurulmuşken, Como 1907 kendi markasını yaratmak ve bunu satmak istiyor. Şimdilik oldukça başarılı da. Elbette RB'de ne eski dünya yıldızı futbolcular söz sahibi ne de onların kulüpte hissesi var.

Amadora'da da Müller, Hummels, Sommer ve Hernandez'in operasyonel işlere dahil edilmesi planlanıyor.

"Her alanda uzmanlığa sahip olmak istiyoruz. Yann kalecilerden, Mats savunmadan ve Thomas hücumdan sorumlu. Öncelikle oyuncuların ve potansiyel yeni transferlerin değerlendirilmesinde yardımcı oluyorlar" diyen Mösmang, Bayerischen Rundfunk'a konuştu. Yatırımcılar, "bir transferden yana mı yoksa karşı mı olduklarını" söyleyecek. "Elbette ağ ve dış imaj konusunda da yardımcı oluyorlar. Oyuncularla yapılan görüşmelerde de yer alıyorlar. Bu onlar için, yönetimde kendilerini gerçekten sınayabilecekleri ilk seviye."

Hummels de bunu doğruluyor. Yatırımın, "benim için gelecekte futbolda doğru görevin hangisi olacağını anlamak adına" önemli bir adım olduğunu Spiegel'e söyledi.

Taraftarlar açısından da modelin Leipzig'den çok Como olduğu görülüyor. Mösmang, "Sporting, Benfica ya da Porto taraftarı olan hiçbir Portekizliyi ikna edemem. Ama Portekiz dışındaki birçok insanı Estrela taraftarı olmaya ikna edebileceğime inanıyorum" diyor.

Estrela Amadora daha önce hiç kupa kazandı mı?

Taraftarların ikinci favori kulübü olmak artık bazı kulüplerin hedefi. Çünkü gerçek şu: Seyirci çıkış hikayelerini sever, bu durum sosyal medyadan önce de böyleydi ama sosyal ağların mekanizmaları bu olguyu kesinlikle güçlendirdi. Eğer Portekiz'den daha önce pek tanınmayan bir kulüp şimdi bir anda büyük ses getirirse, umut edildiği gibi, birden bambaşka imkanlar ortaya çıkabilir. Bu, Bodö/Glimt fenomeni.

Tıpkı Bayern'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibinde olduğu gibi, Amadora'nın da mali sorunlar yaşadığı dönem çok eski değil. 2010'da takım tamamen lig faaliyetlerinden çekildi, 2020'de ise bir üçüncü lig kulübüyle birleşmenin ardından eski adını yeniden aldı. Bu nedenle kulüp henüz resmî bir şampiyonluk kazanmadı. Aynı adı taşıyan selef kulübün palmaresinde bile sadece 1989/990 sezonunda kazanılmış bir Portekiz Kupası bulunuyor. Gelişim için geniş bir alan var.