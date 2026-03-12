IPL 2026: Tarih, saatler, önemli oyuncular, TV ve yayın bağlantıları ve daha fazlası

IPL (veya Hindistan Premier Ligi) her yıl daha da büyüyor ve gelişiyor. Dünyanın dört bir yanındaki kriket severler, 28 Mart Cumartesi günü başlayacak olan ve toplamda 18. kez düzenlenecek olan 2026 turnuvasını iple çekiyorlar. IPL şampiyonu Royal Challengers Bangalore, ...

IPL, 2008'de ilk kez başlatıldığından bu yana uzun bir yol kat etti. İnanılmaz başarısı, tüm dünyada çok sayıda başka kriket liginin ortaya çıkmasına neden oldu. T20 etkinliklerinin küresel olarak büyümesine rağmen, IPL 12 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en büyük ve en prestijli T20 franchise yarışması olmaya devam ediyor.

GOAL, IPL 2026 sezonu için ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri, yaklaşan maçların nerede ve ne zaman oynanacağını ve tüm aksiyonu canlı olarak nasıl izleyebileceğinizi size gösterecek.

IPL 2026 sezonu ne zaman başlıyor?

Turnuva başlangıçta 26 Mart'ta başlayacaktı, ancak BCCI, 2026 Erkekler T20 Dünya Kupası finali (8 Mart'ta gerçekleşti) sonrasında biraz daha uzun bir ara vermek için başlangıç tarihini iki gün erteledi ve 28 Mart'a aldı.

IPL 2026 maçları nerede oynanacak?

2026 IPL maçları, ligin 84 maçlık devasa bir programa genişlemesi nedeniyle, geleneksel kaleler ve birkaç ikinci ev sahası arasında dağıtılacak. Eyalet Meclisi Seçimleri (Tamil Nadu, Batı Bengal ve Assam'da) nedeniyle, BCCI bu yıl turnuvanın seçim tarihleriyle çakışmadan sorunsuz bir şekilde yürümesi için rekor sayıda 18 farklı sahayı kullanıyor. Tam sahalar şunlardır:

Bengaluru (M. Chinnaswamy Stadyumu): Açılış Töreni , beş RCB iç saha maçı, Eleme 1 ve 31 Mayıs'taki Büyük Final 'e ev sahipliği yapacak.

, beş RCB iç saha maçı, ve 31 Mayıs'taki 'e ev sahipliği yapacak. Naya Raipur (Shaheed Veer Narayan Singh Stadyumu): RCB'nin ikinci evi olarak hizmet verecek.

RCB'nin ikinci evi olarak hizmet verecek. Ahmedabad (Narendra Modi Stadyumu): Gujarat Titans'ın evi ve bazı playoff maçlarının muhtemel mekanı.

Gujarat Titans'ın evi ve bazı playoff maçlarının muhtemel mekanı. Mumbai: Wankhede Stadyumu (Mumbai Indians)

Wankhede Stadyumu (Mumbai Indians) Chennai: MA Chidambaram Stadyumu (Chennai Super Kings)

MA Chidambaram Stadyumu (Chennai Super Kings) Haydarabad: Rajiv Gandhi Uluslararası Stadyumu (Sunrisers Haydarabad)

Rajiv Gandhi Uluslararası Stadyumu (Sunrisers Haydarabad) Delhi: Arun Jaitley Stadyumu (Delhi Capitals)

Arun Jaitley Stadyumu (Delhi Capitals) Kolkata: Eden Gardens (Kolkata Knight Riders)

Eden Gardens (Kolkata Knight Riders) Lucknow: BRSABV Ekana Stadyumu (Lucknow Süper Devleri)

BRSABV Ekana Stadyumu (Lucknow Süper Devleri) Mullanpur/Mohali: PCA Yeni Stadyumu (Punjab Kings)

PCA Yeni Stadyumu (Punjab Kings) Jaipur: Sawai Mansingh Stadyumu (Rajasthan Royals)

IPL 2026'nın kilit oyuncuları kimler?

2026 IPL sezonu, nöbet değişimi yılı olarak benzersiz bir konuma sahiptir. Birkaç efsane oyuncunun yeni roller üstlenmesi ve Abu Dabi'de rekor kıran mini açık artırma ile turnuvayı belirleyecek anahtar oyuncular şunlardır:

Cameron Green (KKR): Avustralyalı çok yönlü oyuncu, KKR tarafından 25,20 crore rupi gibi şaşırtıcı bir fiyata satın alınarak IPL tarihinin en pahalı yabancı oyuncusu oldu. Koçluk görevine geçen Andre Russell'ın büyük

boşluğunu doldurması bekleniyor. Matheesha Pathirana (KKR): CSK tarafından sürpriz bir şekilde serbest bırakılan Sri Lankalı "Baby Malinga", KKR tarafından 180 milyon rupiye transfer edildi ve Green ile birlikte ölümcül bir ikili oluşturdu.

Prashant Veer & Kartik Sharma (CSK): Sarı ordu gençlere büyük yatırım yaptı ve bu ikiliyi her biri 14,20 crore rupi ile şimdiye kadarki en pahalı milli takımda oynamamış oyuncular yaptı. Veer, Ravindra Jadeja'nın taktiksel halefi olarak büyük övgüler alıyor.

Sanju Samson (CSK): Yıllarca Royals'ın yüzü olan Samson, Chennai'ye transfer oldu. Ruturaj Gaikwad kaptanlık görevini sürdürürken, Samson Dhoni sonrası vuruş döneminin merkezinde yer alıyor.

Ravindra Jadeja (RR): 2008'de her şeyin başladığı yere geri dönen Jadeja'nın, Yashasvi Jaiswal gibi yıldızların yer aldığı kadroya tecrübeli bir sakinlik getirerek genç Rajasthan takımına liderlik etmesi bekleniyor.

Mohammed Shami (LSG): SRH'den takas yoluyla transfer olan Shami, yıldırım hızındaki (ancak sakatlık eğilimli) Mayank Yadav ile birlikte Lucknow'un hızlı hücumunu yönetecek.

Yaklaşan IPL 2026 programı

Tarih Maç 28 Mart Royal Challengers Bangalore - Sunrisers Hyderabad 29 Mart Mumbai Indians - Kolkata Knight Riders 30 Mart Rajasthan Royals - Chennai Super Kings 31 Mart Punjab Kings - Gujarat Titans 1 Nisan Lucknow Süper Devleri - Delhi Başkentleri 2 Nisan Kolkata Knight Riders - Sunrisers Hyderabad 3 Nisan Chennai Süper Kings - Punjab Kings 4 Nisan Delhi Capitals - Mumbai Indians 4 Nisan Gujarat Titans - Rajasthan Royals 5 Nisan Sunrisers Haydarabad - Lucknow Süper Devleri 5 Nisan Royal Challengers Bangalore - Chennai Super Kings 6 Nisan Kolkata Knight Riders - Punjab Kings 7 Nisan Rajasthan Royals - Mumbai Indians 8 Nisan Delhi Capitals - Gujarat Titans 9 Nisan Kolkata Knight Riders - Lucknow Super Giants 10 Nisan Rajasthan Royals - Royal Challengers Bengaluru 11 Nisan Punjab Kings - Sunrisers Hyderabad 11 Nisan Chennai Süper Kings - Delhi Capitals 12 Nisan Lucknow Super Giants - Gujarat Titans 12 Nisan Mumbai Indians - Royal Challengers Bengaluru

🇬🇧 IPL 2026'yı Birleşik Krallık'ta nasıl izleyebilirim?

Mevcut bir Sky müşterisiyseniz, Sky Sports'u istediğiniz zaman çevrimiçi olarak veya My Sky uygulaması aracılığıyla ekleyebilirsiniz. Paket, Sky Stream ile aylık 22 £'dan başlar. Sky Sports+ ekstra ücret ödemeden dahildir ve izleyiciye çeşitli spor dallarında çok daha fazla canlı etkinlik izleme fırsatı sunar. Sky Sports uygulaması, abonelerin hareket halindeyken canlı spor programlarını indirip izlemelerine olanak tanır ve iPhone, iPad ve Android'de kullanılabilir.

Sky müşterisi olmayanlar da NOW TV ile maçları izleyebilir. Sporseverler için çeşitli abonelik seçenekleri mevcuttur. Bunlardan biri, 14,99 £ karşılığında 24 saat boyunca 12 Sky Sports kanalının tümüne erişim sağlayan "Sports Day Membership" (Spor Günlük Üyeliği) aboneliğidir. NOW'un "Fully Flexible" Spor üyeliği de sınırsız Sky Sports erişimi sağlar, ancak bu sefer 30 gün boyunca. Bu üyelik aylık 34,99 £'dur ve aylık dönem bitmeden iptal edilmedikçe otomatik olarak yenilenir.

Ayrıca, %20 daha az ücret ödeyerek ayda sadece 27,99 £ ödeyeceğiniz "12 Aylık Tasarruf" paketi de bulunmaktadır. Ancak, en az 12 aylık bir süre için kayıt olmanız gerekir. En az 12aylık süreden sonra, iptal edilmedikçe aylık 34,99 £ karşılığında otomatikolarak yenilenir.

🇺🇸🇨🇦 IPL 2026'yı ABD ve Kanada'da nasıl izleyebilirsiniz?

Willow TV, kriket maçlarına özel bir yayıncıdır ve ABD'de IPL'nin tek yayıncısıdır. Burada, canlı ve kaydedilmiş maç yayınlarını bulabilir ve hayranlar maçları anında takip edebilir. Ayrıca, platform ayrıntılı maç analizleri, yorumlar ve önemli anlar sunarak izleme deneyimini zenginleştirir.

FuboTV, Willow TV'yi de içeren, IPL ve tüm spor dünyasına erişim sunan üstün kaliteli bir yayın hizmetidir. Fubo, ilk ay 45,99 $, sonraki aylar için ise aylık 55,99 $ olan yeni "Fubo Sports" dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunar. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel ağlar dahil olmak üzere 28'den fazla kanal ile spor odaklı ve modern bir hizmettir. Diğer Fubo planları aylık 84,99 $'dan başlar ve tüm planlarda yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunulur. Bu yayın hizmeti, güreş ve genel spor hayranları için kaçırılmayacak bir fırsattır.

🇦🇺 Avustralya'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirim?

Tüm IPL 2026 maçlarını Fox Cricket kanallarında televizyondan izleyebileceksiniz. Fox kanalınız yoksa ve abone olmak istemiyorsanız, spor yayınları uzmanı Kayo Sports da bu yılki turnuvayı yayınlayacak. İki farklı abonelik planı seçeneği bulunmaktadır. İşte tüm detaylar:

Kayo Standard

Bu, bireysel izleyiciler için tasarlanmış giriş seviyesi plandır.

Fiyat: Aylık 29,99 dolar

Aylık 29,99 dolar Eşzamanlı Yayınlar: Bir seferde 1 ekran

Bir seferde 1 ekran Video Kalitesi: Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar)

Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar) Temel Özellikler: 50'den fazla spor dalına tam erişim, SplitView (tek ekranda birden fazla maç izleme), Bağlayıcı sözleşme yok.

Kayo Premium

Bu, en üst düzey plan olup, haneler ve en iyi görsel deneyimi isteyenler için tasarlanmıştır.

Fiyat: Aylık 45,99

Aylık 45,99 Eşzamanlı Akışlar: Aynı anda 2 ekran

Aynı anda 2 ekran Video Kalitesi: 4K Ultra HD (seçili içeriklerde ve uyumlu cihazlarda)

(seçili içeriklerde ve uyumlu cihazlarda) Temel Özellikler: Standart planın tüm özellikleri, ayrıca 4K yayın ve ekstra eşzamanlı yayın.

🌏 IPL 2026 dünya çapında yayın

Ülke Ağ/Akış 🇿🇦 Güney Afrika SuperSport 🇦🇺 Avustralya Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, Fubo 🌎 Karayipler ve Latin Amerika Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Fransa YuppTV 🇮🇳 Hindistan JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Orta Doğu Noon

🛜 VPN ile IPL 2026'yı her yerden izleyin

Bölgenizde IPL maçlarını canlı izleyemiyorsanız veya seyahat ediyorsanız, VPN kullanarak nerede olursanız olun maçları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmek için güvenli bir bağlantı oluşturur.

NordVPN'i kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz, ancak diğer seçenekler için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.