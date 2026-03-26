IPL 2026: Tarih, saatler, öne çıkan oyuncular, TV ve canlı yayın bağlantıları ve daha fazlası

IPL (Hindistan Premier Ligi), her yıl daha da büyüyor ve gelişiyor; dünyanın dört bir yanındaki kriket severler ise 2026 sezonuna kadar geri sayıma başladı. Hindistan Premier Ligi’nin 19. sezonu (IPL 2026), 28 Mart – 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ve ligin bugüne kadarki en büyük sezonu olması bekleniyor.

2025'teki tarihi ilk şampiyonluklarının ardından, Royal Challengers Bengaluru (RCB) turnuvaya son şampiyon olarak giriyor ve M. Chinnaswamy Stadyumu'nda Sunrisers Hyderabad ile sezonun açılış maçına ev sahipliği yapacak.

2026 sezonu, normalde 74 olan maç sayısının 84'e çıkarılmasıyla genişletilmiş bir formata sahip olacak ve çift turlu bir grup aşaması ile ardından standart playofflar oynanacak. Eyalet meclisi seçimleri nedeniyle BCCI, programı aşamalı olarak açıkladı; ikinci yarı (50 maç) ise Nisan ortasından itibaren 12 farklı sahada oynanacak.

IPL, 2008'de ilk kez başlatıldığından bu yana uzun bir yol kat etti. İnanılmaz başarısı, dünyanın dört bir yanında sayısız başka kriket liginin ortaya çıkmasına neden oldu. T20 etkinliklerinde küresel büyümeye rağmen, IPL, 12 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en büyük ve en prestijli T20 franchise yarışması olmaya devam ediyor.

IPL 2026 sezonu ne zaman başlıyor?

Turnuva başlangıçta 26 Mart olarak planlanmıştı, ancak BCCI, 8 Mart'ta gerçekleşen 2026 Erkekler T20 Dünya Kupası finalinin ardından biraz daha uzun bir ara bırakmak için başlangıç tarihini iki gün erteledi ve 28 Mart'a aldı.

IPL 2026 maçları nerede oynanacak?

2026 IPL maçları, ligin 84 maçlık devasa bir programa genişlemesi nedeniyle, geleneksel kaleler ve birkaç ikinci ev sahası arasında dağıtılacak. Eyalet Meclisi Seçimleri (Tamil Nadu, Batı Bengal ve Assam'da) nedeniyle, BCCI, turnuvanın seçim tarihleriyle çakışmadan sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için bu yıl rekor sayıda 18 farklı sahayı kullanıyor. Tüm sahalar şunlardır:

Bengaluru (M. Chinnaswamy Stadyumu): Açılış Töreni ’ne, RCB’nin beş iç saha maçına, 1. Eleme Maçı’na ve 31 Mayıs’taki Büyük Final ’e ev sahipliği yapacak.

’ne, RCB’nin beş iç saha maçına, ve 31 Mayıs’taki ’e ev sahipliği yapacak. Naya Raipur (Shaheed Veer Narayan Singh Stadyumu): RCB'nin ikinci evi olarak hizmet verecek

RCB'nin ikinci evi olarak hizmet verecek Ahmedabad (Narendra Modi Stadyumu): Gujarat Titans'ın evi ve bazı playoff maçlarının muhtemel sahası.

Gujarat Titans'ın evi ve bazı playoff maçlarının muhtemel sahası. Mumbai: Wankhede Stadyumu (Mumbai Indians)

Wankhede Stadyumu (Mumbai Indians) Chennai: MA Chidambaram Stadyumu (Chennai Super Kings)

MA Chidambaram Stadyumu (Chennai Super Kings) Haydarabad: Rajiv Gandhi Uluslararası Stadyumu (Sunrisers Haydarabad)

Rajiv Gandhi Uluslararası Stadyumu (Sunrisers Haydarabad) Delhi: Arun Jaitley Stadyumu (Delhi Capitals)

Arun Jaitley Stadyumu (Delhi Capitals) Kolkata: Eden Gardens (Kolkata Knight Riders)

Eden Gardens (Kolkata Knight Riders) Lucknow: BRSABV Ekana Stadyumu (Lucknow Super Giants)

BRSABV Ekana Stadyumu (Lucknow Super Giants) Mullanpur/Mohali: PCA Yeni Stadyumu (Punjab Kings)

PCA Yeni Stadyumu (Punjab Kings) Jaipur: Sawai Mansingh Stadyumu (Rajasthan Royals)

IPL 2026'nın kilit oyuncuları kimler?

2026 IPL sezonu, bir nevi nöbet değişimi yılı olarak benzersiz bir konuma sahiptir. Birçok efsanenin yeni roller üstlenmesi ve Abu Dabi'de rekor kıran bir mini açık artırma ile turnuvayı şekillendirecek kilit oyuncular şunlardır:

Cameron Green (KKR): Avustralyalı çok yönlü oyuncu, KKR tarafından 25,20 crore rupi gibi dudak uçuklatan bir bedelle transfer edilerek IPL tarihinin en pahalı yabancı oyuncusu oldu. Koçluk görevine geçen Andre Russell’ın bıraktığı büyük boşluğu doldurması bekleniyor.

Matheesha Pathirana (KKR): CSK tarafından sürpriz bir şekilde serbest bırakılan Sri Lankalı "Baby Malinga", KKR tarafından 180 milyon rupiye transfer edildi ve Green ile birlikte ölümcül bir hızlı atıcı ikilisi oluşturdu.

Prashant Veer & Kartik Sharma (CSK): Sarı Ordu genç oyunculara büyük yatırım yaptı ve bu ikiliyi, her biri 142 milyon rupi ile tarihin en pahalı, milli takımda forma giymemiş oyuncuları haline getirdi. Veer, Ravindra Jadeja'nın taktiksel halefi olarak büyük umutlar besleniyor.

Sanju Samson (CSK): Yıllarca Royals'ın yüzü olan Samson, Chennai'ye transfer oldu. Ruturaj Gaikwad kaptanlık görevini sürdürürken, Samson, Dhoni sonrası vuruş döneminin en önemli ismi.

Ravindra Jadeja (RR): Her şeyin başladığı yere, 2008'e geri dönen Jadeja'nın, Yashasvi Jaiswal gibi yıldızların yer aldığı kadroya tecrübeli bir soğukkanlılık getirerek genç Rajasthan takımına liderlik etmesi bekleniyor.

Mohammed Shami (LSG): SRH'den takas yoluyla transfer olan Shami, yıldırım hızındaki (ancak sakatlık eğilimli) Mayank Yadav ile birlikte Lucknow'un hızlı ataklarını yönetecek.

Yaklaşan IPL 2026 takvimi

Tarih Maç 28 Mart Royal Challengers Bangalore - Sunrisers Hyderabad 29 Mart Mumbai Indians - Kolkata Knight Riders 30 Mart Rajasthan Royals - Chennai Super Kings 31 Mart Punjab Kings - Gujarat Titans 1 Nisan Lucknow Super Giants - Delhi Capitals 2 Nisan Kolkata Knight Riders - Sunrisers Hyderabad 3 Nisan Chennai Super Kings - Punjab Kings 4 Nisan Delhi Capitals - Mumbai Indians 4 Nisan Gujarat Titans - Rajasthan Royals 5 Nisan Sunrisers Hyderabad - Lucknow Super Giants 5 Nisan Royal Challengers Bangalore - Chennai Super Kings 6 Nisan Kolkata Knight Riders - Punjab Kings 7 Nisan Rajasthan Royals - Mumbai Indians 8 Nisan Delhi Capitals - Gujarat Titans 9 Nisan Kolkata Knight Riders - Lucknow Super Giants 10 Nisan Rajasthan Royals - Royal Challengers Bengaluru 11 Nisan Punjab Kings - Sunrisers Hyderabad 11 Nisan Chennai Super Kings - Delhi Capitals 12 Nisan Lucknow Super Giants - Gujarat Titans 12 Nisan Mumbai Indians - Royal Challengers Bengaluru

🇬🇧 İngiltere'de IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz?

Halihazırda Sky müşterisiyseniz, Sky Sports paketini istediğiniz zaman çevrimiçi olarak veya My Sky uygulaması üzerinden ekleyebilirsiniz. Paket, Sky Stream ile aylık 22 £’dan başlıyor. Sky Sports+ paketi ek ücret ödemeden dahil edilmiştir ve izleyicilere çok çeşitli spor dallarından çok daha fazla canlı etkinliği izleme fırsatı sunar. Sky Sports uygulaması, abonelerin hareket halindeyken canlı spor yayınlarını indirip izlemelerine olanak tanır ve iPhone, iPad ve Android cihazlarda kullanılabilir.

Sky müşterisi olmayanlar da NOW TV ile maçları izleyebilir. Sporseverler için çeşitli abonelik seçenekleri mevcuttur; bunlardan biri, 14,99 £ karşılığında 24 saat boyunca 12 Sky Sports kanalının tümüne erişim sağlayan "Sports Day Membership"dir. NOW'un "Fully Flexible" spor üyeliği de yine sınırsız Sky Sports erişimi sağlar, ancak bu erişim 30 gün boyunca geçerlidir. Bu üyelik aylık 34,99 £'dur ve aylık dönem bitmeden iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir.

Ayrıca, %20 daha az ücret ödeyerek aylık sadece 27,99 £ ödediğiniz "12 Aylık Tasarruf" paketi de mevcuttur. Ancak, en az 12 aylık bir süre için kaydolmanız gerekir. En az 12aylık sürenin ardından, iptal edilmedikçe aylık 34,99 £ karşılığında otomatikolarak yenilenir.

🇺🇸🇨🇦 ABD ve Kanada'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz?

Willow TV, kriket yayınlarına özel bir kanaldır ve ABD’de IPL’nin tek yayıncısıdır. Burada canlı ve kaydedilmiş maç yayınları bulabilirsiniz; bu sayede taraftarlar maçları anında takip edebilir. Ayrıca platform, ayrıntılı maç analizleri, yorumlar ve özetler sunarak izleme deneyimini zenginleştirir.

FuboTV, Willow TV'yi de içeren, IPL'ye ve tüm spor dünyasına erişim sunan, üstün kaliteli bir yayın hizmetidir. Fubo, ilk ay 45,99 $, sonraki aylar için ise aylık 55,99 $ olan yeni "Fubo Sports" dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunar. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel kanalları içeren 28'den fazla kanalla, bu hizmet sadeleştirilmiş ve spor odaklıdır. Diğer Fubo planları aylık 84,99 $'dan başlar ve tüm planlarda yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme mevcuttur. Bu yayın hizmeti, güreş ve genel spor hayranları için kaçırılmayacak bir fırsattır.

🇦🇺 Avustralya'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz?

IPL 2026'nın tüm maçlarını televizyonda Fox Cricket kanallarından izleyebileceksiniz. Fox aboneliğiniz yoksa ve abone olmak istemiyorsanız, spor yayınları uzmanı Kayo Sports da bu yılki turnuvayı yayınlayacak. İki farklı abonelik planı seçeneği mevcut. İşte tüm detaylara daha yakından bir bakış:

Kayo Standard

Bu, bireysel izleyiciler için tasarlanmış giriş seviyesi plandır.

Fiyat: Aylık 29,99

Aylık 29,99 Eşzamanlı Yayınlar: Bir seferde 1 ekran

Bir seferde 1 ekran Video Kalitesi: Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar)

Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar) Önemli Özellikler: 50'den fazla spor dalına tam erişim, SplitView (tek ekranda birden fazla maç izleme), Bağlayıcı sözleşme yok.

Kayo Premium

Bu, en üst düzey plan olup, ailelere ve en iyi görsel deneyimi isteyenlere yöneliktir.

Fiyat: Aylık 45,99

Aylık 45,99 Eşzamanlı Akış: Aynı anda 2 ekran

Aynı anda 2 ekran Video Kalitesi: 4K Ultra HD (belirli içeriklerde ve uyumlu cihazlarda)

(belirli içeriklerde ve uyumlu cihazlarda) Temel Özellikler: Standart paketteki tüm özelliklerin yanı sıra 4K akış ve ekstra bir eşzamanlı akış.

🌏 IPL 2026'nın dünya çapında yayınlanması

Ülke Ağ/Akış 🇿🇦 Güney Afrika SuperSport 🇦🇺 Avustralya Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, Fubo 🌎 Karayipler ve Latin Amerika Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Fransa YuppTV 🇮🇳 Hindistan JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Orta Doğu Noon

🛜 VPN ile IPL 2026'yı her yerden izleyin

Bölgenizde IPL maçlarını canlı izleyemiyorsanız veya seyahatteyseniz, bir VPN kullanarak bulunduğunuz yerden maçları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmek için güvenli bir bağlantı oluşturur.

NordVPN'i kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz, ancak diğer seçenekler için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.