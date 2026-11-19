Arda Guler, 2032’ye kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalayarak geleceğini uzun vadeli olarak Real Madrid’e bağladı. Sosyal medyadaki duyurunun ardından takım arkadaşları, Türk yıldızın paylaşımının yorumlarına içten tebrikler ve şakacı talepler bıraktı. Real Madrid’in eski orta saha oyuncusu Luka Modric de 21 yaşındaki futbolcunun bu önemli adımını kutlayanlar arasındaydı.

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Guler geleceğini uzun vadeli olarak Real Madrid’e bağladı

Real Madrid, Türk millî futbolcu Guler ile yeni sözleşme imzaladı. Anlaşma 2032’ye kadar geçerli. 21 yaşındaki oyuncu, üzerinde 2032 numarası bulunan bir formanın yanında sözleşmeyi imzalarken çekilmiş fotoğrafını Instagram’da paylaşarak sözleşme uzatmasını duyurdu.

Sözleşme uzatma haberine soyunma odasından kısa sürede yanıt geldi. Hem mevcut takım arkadaşları hem de eski oyuncular, genç futbolcuyu İspanya’nın başkentindeki kariyerine devam edeceği için kutlamak üzere paylaşıma yorum yaptı.

Soyunma odasından esprili ve içten mesajlar

Guler’in bazı takım arkadaşları yorumlarında şakacı bir üslupla içten tebrikleri bir araya getirdi. Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni, bu önemli adımı fırsat bilerek dua ve kalp emojileri eşliğinde “iPhone 18 Pro Max, lütfen” diye yazıp şakayla karışık bir hediye istedi. Kylian Mbappe ise “Teşekkürler, bu gece daha rahat uyuyacağım” yorumunu yaptı.

Takım kaptanı Fede Valverde, haberi “Daha nice yıllara” sözleriyle kutladı. Brahim Diaz da “Abiii” yazarak ve kutlama emojileri ekleyerek sevincini paylaştı.

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Diğer takım arkadaşları daha kısa tepkiler verdi. Vinicius Junior dört zafer işareti emojisi ve üç kırmızı kalp paylaşırken Dean Huijsen iki kalp bıraktı. Guler’in Madrid’deki ilk sezonunda onunla aynı soyunma odasını paylaşan ve İspanya’daki yaşama alışmasına muhtemelen yardımcı olan kulüp efsanesi Luka Modric de ellerini havaya kaldırma, alkış ve kalp emojileri ekledi.

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Madrid’deki yavaş başlangıcın ardından Mourinho yönetiminde parlıyor

Guler’in sözleşmesini uzatması, Fenerbahce’den gelişinden bu yana kaydettiği çarpıcı yükselişi ortaya koyuyor. Madrid’de başlangıçta düzenli forma şansı bulmakta zorlanan oyun kurucu, bu sezon öne çıkan yıldızlardan biri hâline geldi.

Teknik direktör Jose Mourinho, 21 yaşındaki oyuncuya sahada önemli ölçüde özgürlük tanıdı ve Guler bu güveni en iyi şekilde değerlendiriyor. Yaratıcı katkısı Real Madrid için vazgeçilmez hâle gelirken uzun vadeli sözleşmesi de kulüp adına önemli bir kazanım oldu.

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Sezonun kalanında yükselişini sürdürmeyi hedefliyor

Geleceğini 2032’ye kadar güvence altına alan Guler’in önümüzdeki aylarda bu ivmeyi nasıl sürdüreceği merak konusu. Mourinho yönetiminde kilit oyunculardan biri olarak yerini sağlamlaştıran Türk yıldızın önündeki hedef, sezonun kalanında oyununu daha da ileri taşımak.