Inzagi: İşbirliği şanslıydı... Hilal ise zorlanıyor!

Al-Hilal'ın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Takraw ile oynadıkları ve 2-2 berabere biten maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Inzaghi, taraftarlar arasında geniş tartışmalara yol açan bu sonucun perde arkasını ve nedenlerini ortaya koydu.

Bu beraberlikle Al-Hilal, puanını 65'e yükselterek üçüncü sıradaki Al-Ahli ile eşitlendi ve ligin lideri Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde, sezonun bitimine 7 hafta kala yer aldı.

Maç sonrası basın toplantısında Inzaghi, "Takrar yenilgiyi hak etmişti, çünkü Al-Hilal daha iyi oynadı. Çok sayıda fırsat yarattık ancak bunları en iyi şekilde değerlendiremedik" dedi.

"Bazı puanları hatalarımız yüzünden kaybettiğimizi biliyoruz ve bu hataları gidermek için çalışıyoruz. Rekabette kalabilmek için daha fazla çaba sarf etmeliyiz" diye ekledi.

Beraberliklerin nedeni ve Al Hilal'in devam eden sıkıntıları hakkında Inzaghi şunları söyledi: "Sezona güçlü bir başlangıç yapmaya çalıştık, ancak ritmimize zarar veren bazı kesintiler yaşandı. Ayrıca, son maçlarda sakatlıklar nedeniyle bir dizi oyuncumuzdan yararlanamadık, bu da sonuçların gerilemesine neden oldu."

Ve ekledi: "Kadromuzda büyük bir eksiklik var. Al-Taawoun maçı, 9 oyuncunun yokluğunda acil bir durumdu, ancak maça katılan oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar."