Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, yeni transferlerini kadrosuna entegre etmekte vakit kaybetmiyor. Brezilyalı Gabriel Martinelli'yi, iki takımı bu Pazartesi akşamı Roshn Profesyonel Ligi'nin altıncı hafta karşılaşmalarında karşı karşıya getirecek Neom maçında ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdi.

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Martinelli, birkaç gün önce Arsenal'dan Hilal'e katılmış, ardından geçen hafta Şebab karşısında Zaim formasıyla ilk kez sahaya çıkmıştı. Hilal'in 2-0 kazandığı bu maça yedek olarak dahil olmuştu.

Yedek kulübesinden yaptığı ilk çıkışının ardından Inzaghi, Brezilyalı kanat oyuncusuna Neom karşısında ilk 11'de forma giyme fırsatı vermeye karar verdi. Bu adım, İtalyan teknik direktörün özellikle takımın elinde güçlü bir yeni oyuncu grubu bulunmasıyla birlikte, oyuncunun hücum yeteneklerinden hızlıca yararlanma isteğini yansıtıyor.

Martinelli, Hilal'in hücumunu yönetiyor

Martinelli, Hilal'in ön hattında Hollandalı Crysencio Summerville ve İngiliz Ollie Watkins ile birlikte yer alıyor. Bu üçlü, Neom karşısında Zaim'in hücum gücünü oluşturuyor.

Hilal, Roshn Ligi'ndeki mükemmel çıkışını sürdürmenin peşinde. İlk beş maçını da kazanan ve tam not alarak 15 puan toplayan takım, altıncı haftada Neom ile karşılaşacak.

Hilal'in Neom karşısındaki 11'i

Kaleci: Yassine Bounou.

Savunma hattı: Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti, Mohamed Mehzeri, Muteb el-Harbi.

Orta saha: Mohamed Kanno, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic.

Hücum hattı: Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville, Ollie Watkins.

Neom karşılaşması Martinelli için özel bir önem taşıyor. Brezilyalı oyuncu, takımla ilk çıkışında Şebab karşısında yalnızca yedek olarak sahaya çıkmasının ardından, Hilal'in ilk 11'i içinde ilk sınavını verecek.

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