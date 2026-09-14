Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, İngiliz forveti Ollie Watkins'in AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Katar temsilcisi El-Garrafe maçında sahaya çıkabilme ihtimaline şüpheyle yaklaştı.

Hilal, Asya turnuvasının lig aşamasının ilk haftasında yarın Salı günü Katar ekibi El-Garrafe'yi Kingdom Arena Stadı'nda ağırlayacak.

Inzaghi, Senegalli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly ile birlikte bugün Pazartesi günü maçla ilgili konuşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi ve Asya turnuvasının takım için taşıdığı önemi vurguladı. Açıklamalar Suudi Arabistanlı "Şarku'l Avsat" gazetesi tarafından aktarıldı.

İtalyan teknik direktör bu konuda şunları söyledi: "Bu büyük ve gönlümüzde özel bir yeri olan bir turnuva. Bugünkü antrenmanda buradaki ilk maçımıza iyi hazırlanmaya çalışıyoruz."

Şöyle devam etti: "El-Garrafe'yi tanıyoruz, geçen yıl karşılaştık, hemen hemen aynı teknik direktör ve oyunculara sahipler. Hızlı forvetleri var ve maça tüm hırsımızla çıkacağız."

Sözlerine şunları ekledi: "Her maçı ayrı ayrı düşünüyoruz, yarın turnuvadaki ilk maçımız. Teavun karşılaşmasından 48 saat önce çıktık ve maçı kazanmaya çalışacağız."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Şöyle sürdürdü: "Oyuncular baskıya alışkın, üst üste 3 maç oynadık, buna rağmen hâlâ ligde zirvedeyiz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Hem hücumda hem de savunmada (Roshn Ligi'nde) en iyi takımız ve yarın Asya turnuvasının sayfasını açacağız."

Sakat oyuncularla ilgili olarak Inzaghi şunları söyledi: "(Simon) Bouabré maçta hazır olacak ve bu turnuvada mevcut tüm oyuncuları kullanmaya çalışacağız."

Sözlerini şöyle tamamladı: "(Ollie) Watkins'in oynayıp oynamayacağı bugünkü antrenmandan sonra belli olacak. (Cresencio) Summerville ve (Gabriel) Martinelli ise karşılaşmada forma giyecek."

Hatırlatmak gerekirse, Hilal geçen sezonki AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ne Katar ekibi Sadd'a penaltı atışları sonucunda yenilerek çeyrek finalde veda etmişti; buna karşın 4 kupasıyla turnuvanın tarihteki en fazla şampiyonluk yaşayan takımı olmayı sürdürüyor.