Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde oynanacak Fetih maçında sahaya sürmek için iki kanat oyuncusu arasında kararsız: Takım kaptanı Salem el-Devseri ve Hollandalı Crysencio Summerville.

Hilal, yarın cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da Fetih'i konuk edecek; karşılaşma Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında oynanacak.

Inzaghi, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı ve Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bizi önemli bir maç bekliyor, zirvede kalmaya devam etmek için kazanmaya çalışacağız. Fetih organize bir takım ve biz onlara saygı duyuyoruz."

İtalyan teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm maçların kendine göre bir önemi ve zorluğu var, taraftarlarımızı memnun edecek güçlü bir maç ortaya koymak istiyoruz. Çok ve ciddi şekilde çalışıyoruz, duran toplarla başa çıkma konusunda da gelişmeye bakıyoruz."

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Sakat oyuncuların durumuna ilişkin ise şunları kaydetti: "(Mohamed) Maherzi, (Sergej) Savić ve (Ruben) Neves'in hazır olup olmadığı bugünkü antrenmandan sonra belirlenecek. Maherzi ve Savić dünkü antrenmana katıldı, Neves ise hazırlık düzeyinde ilerleme gösterdi."

Üç oyuncu, Hilal'in Asya Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının lig aşamasının üçüncü haftasında Katarlı Şimal takımına karşı oynadığı ve "Lider"in 3-1 yenilgisiyle sonuçlanan geçen maçta forma giyememişti.

Inzaghi sözlerine şöyle devam etti: "Maça Salem (el-Devseri) ile mi yoksa (Crysencio) Summerville ile mi başlayacağımı göreceğim, bunu bugünkü antrenmandan sonra belirleyeceğim; özellikle (Gabriel) Martinelli'nin sakatlık nedeniyle yokluğunda."

Martinelli, geçen cuma Roshn Ligi'nin on birinci haftasında Kadsiye karşısında 3-2 kazanılan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Fetih maçında forma giyemeyecek.

Inzaghi açıklamalarını Hilal taraftarlarına bir mesajla tamamladı: "Taraftarlarımız bizim belkemiğimiz, tribünlerde yoğun bir şekilde yer almalarını ve bizi desteklemelerini umuyoruz; çünkü bu bizim için fark yaratıyor."

Hilal, Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda 27 puanla üçüncü sırada yer alıyor; iki maç fazla oynayan Kadsiye ve bir maç fazla oynayan Nasr'ın bir puan gerisinde bulunuyor.

Fetih ise maça puan tablosunda yalnızca 6 puanla on altıncı sırada girecek. Bu puanları tek galibiyet ve 3 beraberlikten topladı, 7 kez de yenilgi aldı.