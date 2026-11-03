Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli karşısında oyuncusu Sabri Dehal'i erken oyundan almasının nedenini açıkladı.

Al Hilal, Salı akşamı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da oynanan ve Asya kupasındaki lig aşamasının dördüncü haftasında karşı karşıya geldikleri maçta, Shabab Al Ahli'yi 2-0 mağlup etti.

Maçta ilginç bir an yaşandı. Inzaghi, maçın 28. dakikasında genç oyuncu Sabri Dehal'i oyundan alıp yerine sağ bek Mohamed Mahzari'yi oyuna sürme kararı aldı.

İtalyan teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bu konuya değindi ve açıklamaları Suudi "Al Sharq Al Awsat" gazetesi tarafından aktarıldı: "Maçta çok iyiydik; ilk 3 maçını da kazanmış bir takımın karşısında oyuna hâkim olduk ve ileriye yönelik bir adım niteliğindeki galibiyeti elde ettik."

Şunları ekledi: "Sabri Dehal da dahil olmak üzere tüm oyuncular mükemmeldi. Sarı kart gördükten sonra, kırmızı kart görme riskini almamak için onu oyundan aldım. Kendisi genç ve gelecek vadeden bir oyuncu, onu daha fazla çaba göstermesi için teşvik ediyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncular harika bir performans sergiledi. Maçların yoğunluğu nedeniyle bugün bazı oyuncular arasında rotasyon yapmaya çalıştım."

Devamında şunları söyledi: "Bazı eksiklerimiz vardı; Ruben Neves, Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville ve Salem Al Dossari. Ancak genel olarak performanstan memnunuz ve duran topları değerlendirme konusunda sürekli olarak gelişmeye çalışıyoruz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Salem Al Dossari'nin, diğer sakat oyuncularla birlikte, millî araya ait dönemin ardından bize yeniden hazır hale gelmesini umuyoruz."

Salem Al Dossari, 2026 Dünya Kupası sonundan bu yana çektiği ve son zamanlarda yeniden nükseden sakatlık nedeniyle, bu sezonun başından beri sadece bir maçta ilk 11'de, iki maçta ise yedek olarak forma giydi.

Al Hilal'in, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki Batı Grubu'nda 3 galibiyet ve bir yenilgiyle topladığı 9 puanla ikinci sırada yer aldığını, liderlik koltuğundaki Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'in 3 puan gerisinde bulunduğunu hatırlatalım.