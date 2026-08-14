Hilal, Roshn Ligi'ndeki yeni sezonun ilk 45 dakikasında, İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi yönetiminde geçen sezon boyunca pek de alışık olunmayan bir şekilde keyifli bir futbol ziyafeti sundu.

Hilal, Roshn Ligi'nin ilk haftasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Feyha karşısında 3-0 önde tamamladı.

"Lider", üç golünü yalnızca 9 dakika içinde kaydetti; Fransız forvet Karim Benzema ve Portekizli orta saha oyuncusu Rúben Neves'in penaltı gollerinin arasında Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom'un ceza sahası içinden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

İlk yarı boyunca "Lider", topa yüzde 53 sahip oldu; ancak son derece etkiliydi. "Sofascore" ağının verilerine göre, oyuncuları Feyha kalesine 8 isabetli şut çekerken, Feyha yalnızca 2 şutla karşılık verebildi.

Hilal, bu şutlar arasında Feyha kalesinde 4 tehlikeli fırsat yarattı, bunların 3'ünü gole çevirdi; beklenen gol (xG) oranı 2,16 oldu, ayrıca 5 kornerle karşılık buldu.

Hatırlanacağı üzere "Lider", geçen sezon birçok maçta hücum veriminin düşüklüğünden ve kolay pozisyonları harcamaktan muzdaripti; bu durumu yeni sezonun ilk maçında ise telafi etti.