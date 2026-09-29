Hilal kulübünün A takımının teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Suudi Roshn Ligi'nde İttihad'a karşı oynanacak olan merakla beklenen klasiko maçına hazırlanmak için 21 yaş altı takımdan yararlanmaya karar verdi.

Hilal, önümüzdeki 10 Ekim tarihinde, Roshn Ligi'nin sekizinci haftasının zirve maçlarında rakibi İttihad'ı Suudi başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda ağırlayacak.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Hilal kulübünün, mevcut milli takım arası döneminde tam 9 gün süren uzun bir tatilin ardından, bugün salı günü maça hazırlanmaya başladığını belirtti.

Hilal, A takımın şu anda yaşadığı çok sayıda eksikliği telafi etmek amacıyla, Joy Elit Ligi'nde mücadele eden 21 yaş altı takımın bir dizi oyuncusunun katılımıyla antrenmanlara dönecek.

"Lider"in kadrosunda; Mohammed Al-Owais, Hassan Tambakti, Muteb Al-Harbi, Mohammed Mahzari, Nasser Al-Dawsari, Mohammed Kanno ve Sultan Mandash, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27"de Suudi Arabistan Milli Takımı'nda yer aldıkları için bulunmayacak.

Buna ek olarak, mevcut milli takım arası döneminde kendi milli takımlarında yer aldıkları için Faslı Yassine Bounou, Senegalli Kalidou Koulibaly, Fransız Simon Boabri, Hollandalı Crysencio Summerville, Portekizli Ruben Neves ve Sırp Sergej Milinkovic-Savic de bulunmayacak.

Hilal, İttihad klasikosuna zirveyi koruyacağı yeni bir galibiyet elde etme arayışıyla girecek; zira lig sıralamasında 18 puanla, ikinci sırada gelen "Amid"in yalnızca bir puan önünde lider konumunda bulunuyor.

Hatırlatmak gerekirse Hilal'in 21 yaş altı takımı, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiden topladığı 10 puanla Joy Elit Ligi'nde dördüncü sırada yer alıyor ve lider İttihad'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.