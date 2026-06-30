Inzaghi’nin katılımıyla… Al-Hilal yeni sezona nasıl hazırlanıyor?

Al-Hilal Kulübü, mevcut İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi’nin de katılımıyla 2026-2027 futbol sezonu hazırlık planını açıkladı.

Geçen sezon Suudi Arabistan Ligi ve Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kaçırmasının ardından, bazı haberlerde Inzaghi'nin önümüzdeki sezon Al-Hilal'ın teknik direktörlüğü görevinden alınabileceği yönünde iddialar yer almıştı.

Ancak Al-Hilal Kulübü, Inzaghi'nin liderliğindeki teknik ekibin, önümüzdeki Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık programını belirlediğini doğruladı.

"Lider" lakaplı takım, 15 Temmuz'da hazırlıkların ikinci aşaması için Avusturya'ya gitmeden önce Riyad'da yaklaşık 10 gün boyunca antrenman yapacak.

Avusturya’daki yurt dışı kampı iki haftadan fazla sürecek ve 3 Ağustos’ta sona erecek; ardından takım Suudi Arabistan’ın başkentine dönecek.

Al-Hilal teknik ekibi, milli takım oyuncularına ek bir dinlenme süresi vererek, 18 Temmuz'da Avusturya'daki yurt dışı kampına katılmadan önce hazırlıkların ilk aşamasına katılmamalarını kararlaştırdı.

Suudi yedi kişilik milli takım kadrosunda yer alan oyuncular arasında Salem Al-Dossari, Hassan Tambakti, Mutaib Al-Harbi, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, Muhammed Kano ve Ali Lajami'nin yanı sıra Uruguaylı forvet Darwin Núñez de bulunuyor.

Al-Hilal, son iki sezondur kazanamadığı Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunu ve en son 2021’de kazandığı Asya Şampiyonlar Ligi unvanını geri kazanmak istiyor; ayrıca Kral Kupası’nı da üst üste ikinci sezon boyunca elinde tutmayı hedefliyor.