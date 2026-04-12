Inzaghi, Mancini'ye bir mesaj gönderdi... ve Al Sadd'ı yenmek için bir reçete hazırladı

Suudi Al-Hilal takımının İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, yarın Pazartesi günü Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak Katar ekibi Al-Sadd maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Inzaghi, "Yarın önemli ve zor bir maç olacak. Al Sadd'ı ve teknik direktörlerini iyi tanıyorum. Güçlü ve organize bir takımları var. Maça başından sonuna kadar büyük bir konsantrasyonla çıkmalıyız" dedi.

Sakatlıklar konusunda ise Inzaghi, "Fazla detaya girmek istemiyorum, ancak Keno ve Malcom yorgunluktan değil, ani bir darbe sonucu morluklar yaşadılar. Yine de, herhangi bir eksikliği telafi edecek yüksek seviyede hazır oyuncularımız var" dedi.

Ve şöyle devam etti: "Bu sadece tek bir maç ve telafi etme şansı yok, bu yüzden son derece konsantre olmalıyız. Bu tür kritik karşılaşmalarda şansın rolü çok önemlidir."

Al Sadd teknik direktörü Roberto Mancini ile karşılaşma konusunda ise şöyle yanıt verdi: "Benim için o bir teknik direktörden önce bir dosttur. Daha önce onunla çalıştım ve ona büyük saygı duyuyorum. Al Sadd ile iyi bir iş çıkarıyor, ancak saha içinde her birimiz galibiyet için mücadele edeceğiz."

Son olarak şunları ekledi: "Al Sadd güçlü ve saygı duyulması gereken bir takım. Eleme maçları grup aşamasından tamamen farklıdır, bu yüzden her ayrıntıya hazırlıklı olmalıyız."