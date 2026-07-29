Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, yeni Hollandalı oyuncusu Crysencio Summerville'in Molodiye Cezayir ile oynanacak hazırlık maçındaki durumuna açıklık getirdi.

Hilal, bugün çarşamba günü Molodiye Cezayir ile Avusturya'daki dış kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu maç, yeni 2026-2027 sezonu müsabakalarına hazırlık amacıyla oynanıyor.

Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesi, Inzaghi'nin, kondisyon antrenörü tarafından kendisi için hazırlanan fitness programı doğrultusunda Summerville'i maçta birkaç dakikalığına oynatacağını belirtti.

Summerville, geçtiğimiz cuma günü Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile oynanan hazırlık maçının ardından Hilal kampına katıldı. Basın raporlarına göre "El-Zaim", oyuncuyu West Ham United'dan yaklaşık 80 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Maçta, ülkesinin milli takımıyla ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na katıldıktan sonra kampa henüz dönen Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves de forma giymeyecek.

Ayrıca, Teavun'dan Hilal'e katılan yeni transfer Mohammed Mahzari de sahada görünmeyecek; kendisi Neves ile birlikte bugün çarşamba sabahı standart fiziksel testlere ve rutin tıbbi muayenelere tabi tutuldu.

Molodiye Cezayir maçı, Hilal'in Avusturya'daki dış kampında oynadığı üçüncü karşılaşma olacak. Ekip, daha önce Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etmiş, ardından Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'ı 2-0'lık skorla yenmişti.

"El-Zaim", Avusturya kampındaki maçlarını önümüzdeki 3 Ağustos'ta Katar ekibi Ahli ile karşılaştığı müsabakayla tamamlayacak ve ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a dönecek.