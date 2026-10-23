Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Suudi Roshn Ligi'ndeki Kadisiye'ye karşı oynanacak zirve maçında korku üçgenine güvenmeye karar verdi.

Hilal, Roshn Ligi'nin on birinci haftasında bugün cuma günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Kadisiye'ye konuk oluyor.

İlk on birde, iki kanat oyuncusu Brezilyalı Gabriel Martinelli ile Hollandalı Crysencio Summerville ve İngiliz forvet Ollie Watkins'ten oluşan ateşli yabancı üçlü hücum hattının kalbinde yer aldı.

Buna karşılık Inzaghi, Mohamed Kanno'yu yedek kulübesine oturtup onun yerine Nasser Al-Dawsari'yi orta sahada Sırp Sergej Milinkovic-Savic ve Portekizli Ruben Neves'in yanında sahaya sürerek herkesi şaşırttı.

Yedek kulübesindeki tek güçlü isim Kanno değil; sakatlık nedeniyle uzun bir aradan sonra sahaya dönen Suudi kanat oyuncusu Salem Al-Dawsari ile diğer Suudi kanat oyuncusu Sultan Mandash da burada yer alıyor.

Hilal maça, fazladan bir maç oynamış olan Kadisiye ve Nassr'ın bir puan gerisinde, 24 puanla Suudi Ligi puan tablosunda üçüncü sırada girdi.

Hilal'in ilk on biri şu şekilde oluştu:

Kaleci: Yassine Bounou

Savunma: Mohammed Al-Mahzari - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti - Theo Hernandez

Orta saha: Ruben Neves - Sergej Milinkovic-Savic - Nasser Al-Dawsari

Hücum: Gabriel Martinelli - Ollie Watkins - Crysencio Summerville