Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin altıncı haftasında iki takımı bu pazartesi akşamı karşı karşıya getiren maçta Neom'a karşı 2-0 alınan sürpriz mağlubiyetin ardından derin üzüntüsünü dile getirdi.

Hilal, Roshn Ligi puan tablosunun zirvesinde 15 puanda kalırken, Neom şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından biri karşısında değerli bir galibiyet elde ederek puanını 12'ye yükseltti ve Kadisiye ile Nasr'ın bulunduğu ikinci sıraya ortak oldu.

Ayrıca oku: Bono şokunun ardından: Koulibaly ve Al-Owais, Hilal'i Neom karşısında zor durumda bıraktı



Inzaghi, maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: "İlk yarıda 5 pozisyon üretip değerlendiremedik, ayrıca ikinci yarıda Kanno'nun pozisyonunda Neom kalecisi parladı. Tekrar ediyorum, mağlubiyetin tüm sorumluluğunu üstleniyorum ve bunun gibi mağlubiyetler oyunculara bilinç kazandırır."

Hilal'in teknik direktörü şöyle devam etti: "Yönetimin büyük bir iş yaptığı doğru, ancak biz hâlâ tablonun başındayız. Oyuncuları suçlamıyorum, uykumu kaçıracak bu acı mağlubiyetin sorumlusu benim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Yediğimiz iki gol; ilki kendi kalemizdeki bir hatayla oldu, ikincisinde de kapatmada bazı hatalar meydana geldi. Bunlarla başa çıkışımızı sürekli olarak geliştirmek için çalışacağız."

Inzaghi şöyle devam etti: "Mağlubiyet nedeniyle hayal kırıklığı yaşadık, tablonun başındayız ve kaybetmek istemiyorduk. Bu, Suudi Arabistan'a geldiğimden beri aldığım ilk mağlubiyet, ancak şu an tek yapmamız gereken bu mağlubiyetten ders çıkarmak."

Sözlerine şöyle devam etti: "İlk yarıda istenilen şekilde sahaya çıkamadık ve iki gol yedik, ikinci yarıda ise güçlü bir şekilde başladık ancak gol atma konusunda şans bizden yana olmadı, oyuncular üzerlerine düşeni yaptı."

Neom mağlubiyeti, Inzaghi'nin takımın başına geçmesinden bu yana Hilal ile aldığı ilk yenilgi oldu. İtalyan teknik direktör, önceki maçlarında yenilgisiz sicilini korumuştu; ancak Roshn Ligi'ne yeni yükselen takım karşısında büyük bir şok yaşadı.