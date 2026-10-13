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Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

İnzaghi: Hilal'in harika bir performans sergilediğini gördüm, bu oyuncunun bizimle olmasıyla şanslıyız

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Lider, 2-0 kazandı

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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, bugün salı akşamı AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar ekibi Al Sadd karşısında takımının sergilediği performansı övdü.

Al Hilal, bugün salı günü Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadyumu'nda Asya turnuvasının lig aşamasının ikinci haftasında oynanan maçta ev sahibi Al Sadd'ı 2-0 yendi. 

Inzaghi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Oyuncuların performansından memnunum; büyük bir maç ortaya koyduk ve karşılaşmanın akışına çoğunlukla hâkim olduk, takımdan harika bir performans gördüm."

Gabriel Martinelli'yi sahada nasıl değerlendirdiğine dair ise şöyle konuştu: "O büyük bir oyuncu ve aramızda bulunmasından dolayı şanslıyız; yüksek kalitesini, takıma hizmet edebilme ve birden fazla farklı pozisyonda katkı sağlayabilme becerisini her zaman kanıtlıyor."

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Inzaghi şöyle devam etti: "Zamanın kısıtlı olması nedeniyle hazırlıklarımızda sahadaki antrenman çalışmalarından çok, rakibi video üzerinden incelemeye ağırlık verdik."

Gelecek maçlar
ALR

ALR

Premier Lig

16 Eki 2026

HIL

HIL

ALS

ALS

Katar Yıldızlar Ligi

18 Eki 2026

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İtalyan teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: "Deplasman maçı asla kolay değildi, kalabalık taraftarlarımıza burada bulundukları ve takıma verdikleri kesintisiz destek için teşekkür ediyorum."



2006’dan beri Mısırlı bir spor gazetecisiyim. Başlangıçta yerel futbolu takip ettim, ardından Avrupa’nın büyük liglerine yöneldim.

2017’de Kooora’ya katıldım ve analiz ile saha çalışmasını birleştirdim.

Burada editörlük, analiz, çeviri ve video içerik üretimi yaptım.

Futbol tutkum 1990’da başladı.

Real Madrid’e Zidane ve Cristiano Ronaldo ile bağlandım.

En önemli an Cristiano’nun 2009 transferi.

Şu anda desk editörü ve SEO içerik üreticisiyim.

Favori kadrom: Buffon; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé; Ronaldo, Messi, Cristiano.

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