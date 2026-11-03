Suudi Hilal takımının teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasındaki Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli karşısında tüm eleştirmenlerine meydan okuyan bir tavır sergiledi.

Hilal, Asya turnuvasının lig aşamasının dördüncü haftasında bugün salı günü, rakibi Shabab Al Ahli'yi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da ağırlıyor.

Inzaghi ilk on birini açıkladı ve savunmanın göbeğinde yeniden 3 oyuncuya güvenerek Senegalli Kalidou Koulibaly, Türk Yusuf Akçiçek ve Ali Lajami'yi tercih etti; bu üçlünün yanında bek oyuncuları Saber Dehl ve Mitab Al Harbi yer aldı.

İtalyan teknik direktör ayrıca hücum hattının göbeğinde iki oyuncuya, İngiliz Ollie Watkins ve Fildişi Sahilli Mohamed Kader Mété'ye güvenmeye karar verdi; orta sahada bu ikiliye Sırp Sergej Savić, Fransız Simon Bouabré ve Mohamed Kanno destek verecek.

Gelecek maçlar HIL AFC Şampiyonlar Ligi 1 13:15 ALA

Bu dizilişi Inzaghi, Asya turnuvasında Hilal'in Katarlı Al Shamal'a karşı oynadığı bir önceki maçta da oyuncu değişiklikleriyle kullanmıştı. Söz konusu maç 3-1 mağlubiyetle sona ermiş ve bu durum kendisine yönelik büyük eleştirilere neden olmuştu.

Ancak İtalyan teknik direktör, başta cezalı olan Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville olmak üzere bir dizi yıldızından yoksun kaldı; ayrıca Salem Al Dawsari, Brezilyalı Gabriel Martinelli ve Portekizli Ruben Neves üçlüsü de sakatlık nedeniyle forma giyemiyor.

Eski Inter Milan teknik direktörü, Asya'da üst üste ikinci mağlubiyetten kaçınmayı, dahası galibiyet serisini yeniden yakalamayı hedefliyor. Hilal, 2 galibiyet ve tek mağlubiyetten topladığı 6 puanla Batı grubunda sekizinci sırada yer alıyor.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, Asya turnuvasında üst üste dördüncü galibiyetini almanın peşinde. Takım şu anda 9 puanla ikinci sırada bulunuyor ve bir maç fazla oynayan ülkedeşi Al Ain'in 3 puan gerisinde.

Hilal'in dizilişi şu şekilde oluştu:

Kaleci: Yassine Bounou

Savunma: Saber Dehl - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Yusuf Akçiçek - Mitab Al Harbi

Orta saha: Mohamed Kanno - Sergej Milinković-Savić - Simon Bouabré

Hücum: Mohamed Kader Mété - Ollie Watkins