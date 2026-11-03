24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Çeviri:

İnzaghi herkese meydan okuyor: Hilal, Şabab el-Ehli karşısında Şimal faciasını tekrarladı

Al Hilal - Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Şampiyonlar Ligi 1
S. Inzaghi
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
İtalya

İtalyan teknik adam fikirlerini değiştirmiyor: Peki bu kez başarılı olacak mı?

Suudi Hilal takımının teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasındaki Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli karşısında tüm eleştirmenlerine meydan okuyan bir tavır sergiledi.

Hilal, Asya turnuvasının lig aşamasının dördüncü haftasında bugün salı günü, rakibi Shabab Al Ahli'yi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da ağırlıyor.

Inzaghi ilk on birini açıkladı ve savunmanın göbeğinde yeniden 3 oyuncuya güvenerek Senegalli Kalidou Koulibaly, Türk Yusuf Akçiçek ve Ali Lajami'yi tercih etti; bu üçlünün yanında bek oyuncuları Saber Dehl ve Mitab Al Harbi yer aldı.

İtalyan teknik direktör ayrıca hücum hattının göbeğinde iki oyuncuya, İngiliz Ollie Watkins ve Fildişi Sahilli Mohamed Kader Mété'ye güvenmeye karar verdi; orta sahada bu ikiliye Sırp Sergej Savić, Fransız Simon Bouabré ve Mohamed Kanno destek verecek.

Gelecek maçlar
HIL

HIL

AFC Şampiyonlar Ligi 1

03 Kas 2026

ALA

ALA

Bu dizilişi Inzaghi, Asya turnuvasında Hilal'in Katarlı Al Shamal'a karşı oynadığı bir önceki maçta da oyuncu değişiklikleriyle kullanmıştı. Söz konusu maç 3-1 mağlubiyetle sona ermiş ve bu durum kendisine yönelik büyük eleştirilere neden olmuştu.

Ancak İtalyan teknik direktör, başta cezalı olan Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville olmak üzere bir dizi yıldızından yoksun kaldı; ayrıca Salem Al Dawsari, Brezilyalı Gabriel Martinelli ve Portekizli Ruben Neves üçlüsü de sakatlık nedeniyle forma giyemiyor.

Eski Inter Milan teknik direktörü, Asya'da üst üste ikinci mağlubiyetten kaçınmayı, dahası galibiyet serisini yeniden yakalamayı hedefliyor. Hilal, 2 galibiyet ve tek mağlubiyetten topladığı 6 puanla Batı grubunda sekizinci sırada yer alıyor.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, Asya turnuvasında üst üste dördüncü galibiyetini almanın peşinde. Takım şu anda 9 puanla ikinci sırada bulunuyor ve bir maç fazla oynayan ülkedeşi Al Ain'in 3 puan gerisinde.

Hilal'in dizilişi şu şekilde oluştu:

Kaleci: Yassine Bounou

Savunma: Saber Dehl - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Yusuf Akçiçek - Mitab Al Harbi

Orta saha: Mohamed Kanno - Sergej Milinković-Savić - Simon Bouabré

Hücum: Mohamed Kader Mété - Ollie Watkins

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin