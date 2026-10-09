Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası'nı kazanmasının ardından Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis'i övdü ve onu büyük bir teknik direktör olarak nitelendirdi.

Donis, geçtiğimiz salı günü final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni iki golle mağlup ederek Suudi Arabistan Millî Takımı'nı Körfez şampiyonluğuna taşıdı. Bu, Suudi Arabistan'ın 23 yıl aradan sonraki ilk şampiyonluğu oldu.

Şampiyonluktan yalnızca 24 saat sonra, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Yunan teknik direktörü görevinden alıp yerine İspanyol Roberto Martinez'i getirme niyetinde olduğunu doğrulayan bazı haberler ortaya çıktı; ancak Suudi Arabistan Federasyonu bunu yalanladı.

Inzaghi, Donis hakkındaki açıklamalarını, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında yarın cumartesi günü Al Mamlakah Arena'da Hilal ile Al-Ittihad arasında oynanacak ve merakla beklenen klasiko maçından önceki basın toplantısında yaptı.

Gelecek maçlar HIL Premier Lig 14:00 ITT

İtalyan teknik direktör, Suudi "Al-Sharq Al-Awsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Suudi Arabistan Millî Takımı'nı Körfez Kupası'nı kazanmasından dolayı tebrik ediyorum ve özellikle Donis'i tebrik ediyorum, çünkü büyük ve harika bir teknik direktör. Ayrıca tüm oyuncuları da şampiyonluk için tebrik ediyorum."

Inzaghi, turnuvada parlayan bazı Hilal yıldızları hakkında da konuşmaya özen gösterdi ve şunları söyledi: "Mohammed Al-Owais'in Körfez Kupası'ndaki harika performansından mutluyum, kendisi fark yaratan önemli oyunculardan biri."

Şöyle devam etti: "Nasser (Al-Dawsari) büyük bir oyuncu ve saygın bir yıldız. Geçen sezon kendisini etkileyen bir sakatlık yaşadı, ancak şimdi sergilediği performanstan memnunum."

Klasikodaki katılımdan dönen Suudi Arabistan Millî Takımı oyuncularının durumuyla ilgili olarak ise şunları belirtti: "Maça ne kadar hazır olduklarını anlamak için durumlarını bugünkü antrenmandan sonra değerlendireceğiz."

Öte yandan Inzaghi, klasiko hakkında konuşarak şunları söyledi: "Bu, Suudi futbolunun klasiko mücadelesi ve son derece önemli bir maç; birinci ve ikinci sıradaki takımları bir araya getiriyor, biz de maça hazırız."

Şöyle sürdürdü: "Baskı tüm takımları karşılıyor. Art arda gelen maçlar karşısında mücadelelerin nasıl yönetileceğini anlamak için teknik ekiple birlikte oyuncuların gelecek maçlardaki verimini değerlendireceğiz."

İtalyan teknik direktör, sezon başından beri takımdan ayrı kalmasına neden olan sakatlıktan kurtulan yıldızı Salem Al-Dawsari'nin klasikoya katılma durumu hakkında da konuştu.

Şöyle açıkladı: "Bugün son antrenman, ardından tüm oyuncuların hazır olup olmadığını göreceğiz. Salem (Al-Dawsari) ve Theo (Hernandez) son üç gündür antrenmanlara katıldılar."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Salem Al-Dawsari sakatlıktan döndükten sonra antrenmanlarda çok hevesli. Bugün antrenmandan sonra ilk on birde mi yoksa yedek kulübesinde mi yer alabileceğini göreceğiz."

Hilal, Al-Ittihad klasikosuna zirveyi korumasını sağlayacak yeni bir galibiyet peşinde çıkıyor. Takım, 18 puanla puan durumunun lideri; ikinci sıradaki "Al-Ameed"in yalnızca bir puan önünde yer alıyor.