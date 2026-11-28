Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in taraftarları, takımlarının Roshn Suudi Ligi'nde Al Ettifaq ile oynadığı maçı anlatan Mısırlı spiker Medhat Shalaby'ye ateş püskürdü.

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Al Hilal, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında cumartesi öğleden sonra Dammam'daki EGO Stadyumu'nda konuk olduğu Al Ettifaq'ı 3-1 mağlup etti.

Maçta Mısırlı spiker Medhat Shalaby mikrofon başına geçti. Shalaby, Suudi Arabistan Ligi'nin yayıncısı Thmanyah kanalında, özellikle uygulamaya abone olmayanlara yayınlanan "SD" yayında maçı anlattı.

Medhat Shalaby'nin anlatımı Al Hilal taraftarlarını kızdırdı. Taraftarlar, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki takımın sahada sergilediği kötü oyunun üzerine spikerin maçı daha da kötü hale getirdiğini düşündü.

Hani Al-Dawood şunları yazdı: "Spiker Medhat Shalaby, Al Hilal ve Al Ettifaq'ın sergilediği kötü futbolun üzerine bir kötülük daha ekledi. Ne bilgiler doğru ne de isimlerin telaffuzu. Herhangi bir Suudi spiker ondan daha iyidir."

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Mohammed Al-Omairi ise şöyle yazdı: "Thmanyah kanallarının Al Hilal ile Al Ettifaq maçını anlatma görevini Mısırlı spiker Medh _Shalaby'ye vermesi şaşkınlık ve hoşnutsuzluk yaratıyor."

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Al-Omairi şöyle devam etti: "Geçmişine tüm saygımla, onun yerini alabilecek nitelikte bir Suudi spikerin bulunmaması mümkün mü? Bu, izleyiciyi abone olmaya yöneltmenin bir yolu olsa bile pazarlama açısından bir başarısızlık sayılır."

Fahad Al-Duraim ise şunları yazdı: "Bir düşünün: Spiker Hammad Al-Enezi Kuveyt Ligi'ni anlatıyor, Mohammed Ghazi Sadaqa istenmiyor, yaratıcı genç Abdulilah Al-Omari ise profesyoneller arasında yok."

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Al-Duraim sözlerini şöyle sürdürdü: "82 yaşındaki Medhat Shalaby ise, Allah ömrünü uzun etsin ve onu korusun, bizim ligimizi anlatıyor. Bunun derinlemesine incelenmesi gerekiyor."

Fahad Al-Fadhel de şu yorumu yaptı: "Thmanyah kanalındaki değerli yetkililer, Roshn Suudi Ligi'ndeki Al Ettifaq-Al Hilal maçını çocuklarımla birlikte izliyorum."

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Al-Fadhel şöyle sordu: "Arap spiker ('şankala') ve ('ya khabar abyad') gibi kelimeleri tekrarladı. Çocuğum bana futbolda ('khabar abyad') ne demek, ('şankala') nedir diye sordu. Suudi kanallarımızdan bir açıklama var mı?"

Maçta İngiliz golcü Ollie Watkins parladı. Watkins, sağ bek Mohammed Mahzari'nin etkileyici çabalarının ardından Al Hilal'in birinci ve üçüncü gollerini kaydetti.

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İlk gol 29. dakikada geldi. Watkins, Mahzari'nin ortasını değerlendirerek kusursuz bir kafa vuruşuyla filelere gönderdi ve kaleci Marek Rodák buna engel olamadı.

74. dakikada Mahzari bir orta daha yaptı. Al Ettifaq'ın İskoç savunmacısı Jack Hendry topu göğsüyle kalecisine geri vermeye çalıştı, ancak Watkins bu hatalı pastan yararlanarak topu ustalıkla ağlara yolladı.

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Geçen yaz transfer döneminde Aston Villa'dan Al Hilal'e katılan Watkins, yeni takımındaki parlak performansını sürdürüyor. Bu gol, oyuncunun tüm kulvarlarda attığı 11. gol oldu. Watkins'in bu gollerinin 7'si Roshn Suudi Ligi'nde, 4'ü ise AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te geldi.

İngiliz golcünün katkısı gol atmakla sınırlı kalmadı. 6 gol pası da veren Watkins, 13 maçta 17 gole katkı sağladı. Bu, maç başına bir golün üzerinde bir ortalama anlamına geliyor.