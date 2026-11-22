Al Hilal, liderlik yarışını sürdürme hedefiyle yeni bir Asya sınavına çıkıyor. Ancak İtalyan teknik adam Simone Inzaghi, oyuncularının yeteneklerine duyulan güvenin Özbek ekibi Neftçi karşısında hesaplarını bozacak bir etkene dönüşmesini istemiyor.

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Üç puanı alma hazırlıkları ile milli takım görevlerinden dönen bazı oyuncuları etkileyebilecek yorgunluk endişesi arasında kalan İtalyan teknik adam, tercihlerini netleştirmek için son antrenmanı bekliyor. Inzaghi, bazılarının beklediği kadar kolay geçmeyebilecek bir mücadeleye çıkacaklarının farkında.

Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te lig aşamasının 5. haftasında yarın pazartesi günü Özbek ekibi Neftçi'ye konuk olacak. Suudi Arabistan temsilcisi, bu maçta olumlu sonuçlarını sürdürmeyi ve Batı Grubu'ndaki liderlik yarışında konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Inzaghi, Al Hilal'in maça hazır olduğunu vurgulayarak takımının hazırlıklarını iyi bir şekilde tamamladığını belirtti. Ancak İtalyan çalıştırıcı, iç saha avantajını ve taraftar desteğini olumlu bir sonuç almak için kullanmak isteyecek rakibi hafife almamak gerektiği konusunda da uyardı.

İtalyan teknik adam, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Takım, maç için hazırlıklarını iyi bir şekilde tamamladı. Rakibin gücünün ve kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacağının farkındayız."

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50 yaşındaki İtalyan teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Özbek kulüpleri iyi bir teknik seviyeye sahip. Bu da Asya organizasyonlarına sürekli katılımlarına yansıyor."

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Inzaghi'nin açıklamaları, kendilerini bekleyen görevin zorluğunun farkında olduğunu gösteriyor. Özellikle Özbek kulüpleriyle oynanan maçlar, bu takımların sahip olduğu teknik kapasite ve kıta arenasında varlık gösterme konusundaki belirgin istekleri nedeniyle büyük konsantrasyon gerektiriyor.

Yorgunluk İtalyan hocanın hesaplarını karıştırıyor

Kadronun durumuyla ilgili olarak Inzaghi, milli takımlarından dönen bazı oyuncuların yaşayabileceği yorgunluk nedeniyle ilk 11'de yer almayabileceklerini açıkladı.

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Al Hilal'in teknik direktörü, takımının birçok seçeneğe sahip olduğunu ve her maçı ayrı ayrı ele aldıklarını belirterek şu anda tüm odaklarının, önlerindeki diğer maçlarla meşgul olmadan Neftçi karşılaşmasında olduğunu vurguladı.

Inzaghi, milli görevlerden dönen bazı oyuncuların yorgun düşmüş olabileceğine dikkat çekerek bu oyuncuların forma giyip giymeyeceğine dair nihai kararın, fiziksel durumlarına ve maça çıkabilecek durumda olup olmadıklarına göre son antrenmanın ardından verileceğini açıkladı.

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Bu konu Inzaghi'yi önemli bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. İtalyan teknik adamın, takımın gücünü korumak için temel oyunculardan yararlanmak ile fiziksel olarak tam hazır hale gelmemiş oyuncuları oynatma riskinden kaçınmak arasında bir denge kurması gerekiyor.

Kanno rakibe gözdağı verdi, Bounou ilgi odağı oldu

Al Hilal oyuncusu Mohamed Kanno ise takımın maça hazır olduğunu vurguladı. Kanno, Özbek ekibinin güçlü yönlerini tanımak için birkaç maçını izlediklerini ve oyuncuların sınavın zorluğunun farkında olduğunu belirtti.

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Kanno, "Maç için hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamladık. Rakip takımın birkaç maçını izledikten sonra karşılaşmanın zorluğunun farkındayız. Yarınki maçta hedeflediğimiz sonucu almak için elimizdeki her şeyi ortaya koymayı istiyoruz" dedi.

Al Hilal oyuncusu, Özbek futbolunun gelişimine de değinerek şunları söyledi: "Özbek kulüpleri ve milli takımları, aralarındaki maçların doğası farklı olsa da güçlü bir teknik seviyeye sahip. Ancak biz yarınki maçı kazanma konusunda büyük bir istekle geliyoruz."

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Al Hilal kafilesi, Özbekistan'ın Fergana kentine ulaştığında yerel taraftarlar tarafından dikkat çekici bir şekilde karşılandı. Hatıra fotoğrafı çektirmek için oyuncuların etrafını saran taraftarların en çok ilgi gösterdiği isim ise Faslı kaleci Yassine Bounou oldu.

Asya sınavı öncesi taktik çalışmalar

Al Hilal, Özbekistan'a gitmeden önce dün cumartesi günü Al Majdiya Spor Merkezi'nde bir antrenman yaptı. Teknik ekibin taktik konulara odaklandığı antrenmanda Inzaghi, merakla beklenen karşılaşmada uygulamayı hedeflediği bir dizi taktik kurguyu çalıştırdı.

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Batı Grubu'nda 9 puanla ikinci sırada bulunan ve 12 puanla zirvede yer alan BAE ekibi Al Ain'in 3 puan gerisinde olan Al Hilal, lider üzerindeki baskıyı sürdürmek için üç puanla dönmeyi hedefliyor.

Al Hilal'in zirveye yaklaşma isteği ile Inzaghi'nin rakip ve yorgunluk konusundaki uyarıları arasında Neftçi maçı, Suudi Arabistan ekibi için önemli bir durak olarak öne çıkıyor. Grubunun liderliği için güçlü bir şekilde yarışmayı sürdürmek isteyen Al Hilal'in puan kaybetme lüksü bulunmuyor.