Al Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, Roshn Suudi Ligi'ndeki Al Ettifaq maçında oyuncularının sergilediği performanstan memnun olduğunu dile getirdi ve ilk yarıdaki düşüşün nedenini açıkladı.

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Al Hilal, bugün cumartesi günü oynanan karşılaşmada ev sahibi Al Ettifaq'ı 3-1 mağlup etti . Mücadele, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında Dammam'daki EGO Stadyumu'nda oynandı.

Inzaghi, maç sonrası basın toplantısında yaptığı ve Suudi gazetesi Asharq Al-Awsat'ın aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Maçın iki yarısında da iyi bir performans sergiledik, önemli bir galibiyet aldık ve bu maçtan üç puanı topladık."

İlk yarıdaki düşüşün nedeni sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "İlk yarıda iyi bir tempoyla oynadık ama rakibimiz de iyiydi."

İtalyan çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci yarıda Al Ettifaq'ın temposundaki düşüşten yararlanmaya çalıştık. Takımın ortaya koyduğu performanstan ve ikinci yarıda iki gol atarak galibiyeti almasından memnunum."

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İtalyan teknik adam, Roshn Suudi Ligi'nde gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu sayısının artırılmasına yönelik bir çalışma yapıldığını ortaya koyan haberleri de değerlendirdi.

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Inzaghi şöyle konuştu: "Bunlar Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nu ilgilendiren tartışmalar ve bu konuda çıkacak her kararı kabul ederiz. Ancak bizim de bir grup yabancı oyuncumuz var. Sonuçta bu konuda ne karar çıkarsa saygı duyacağız."

Inzaghi, İngiliz forvet Ollie Watkins'in attığı ilk golün asistini yapan ve aynı oyuncunun kaydettiği üçüncü golde de katkısı bulunan sağ beki Mohammed Mahzari'yi de övdü.

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Inzaghi şunları söyledi: "Mohammed Mahzari önemli bir oyuncu ve harika bir sezon geçiriyor. Hamad Al Yami de kadromuzda, geçen sezon çok iyiydi ama ne yazık ki onu sahalardan uzaklaştıran ciddi bir sakatlık yaşadı."

Al Hilal'in teknik direktörü, açıklamalarını şu sıralar bazı oyuncularının yaşadığı sakatlıklara değinerek tamamladı. Bu oyuncuların başında kaptan Salem Al Dawsari geliyor.

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Inzaghi sözlerini şöyle bitirdi: "Salem Al Dawsari ayak bileğinden sakatlandı ve sağlık ekibi onu tedavi etmeye karar verdi. O bizim için önemli bir oyuncu. Bugün (Rúben) Neves, (Simon) Bouabré ve (Nawaf) Al Habashi gibi pek çok eksiğimiz vardı."

Al Hilal kulübü, dün cuma günü Salem Al Dawsari'nin, ayak eklemindeki ağrılar nedeniyle Al Majdiya Spor Merkezi'ndeki sağlık kliniğine gitmesinin ardından Al Ettifaq maçında forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

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Al Hilal'in kaptanı, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan Milli Takımı ile yer aldıktan sonra geçirdiği ameliyat nedeniyle sezon başından bu yana yalnızca 3 maçta forma giydi. Bu maçların 2'sinde oyuna sonradan dahil olan oyuncu, yalnızca birinde ilk 11'de başladı ve sadece bir gol atabildi.

Al Dawsari, son milli aradan önce dizinden yeniden sakatlanmış, bu da içinde bulunduğumuz kasım ayında Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki kampına katılmasını engellemişti.

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Ancak "Tornado" lakaplı oyuncu, son milli aranın sona ermesinin ardından geçen cumartesi gününden bu yana Al Hilal'in takım antrenmanlarına katılmaya başlamıştı. Buna rağmen geçen pazartesi günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşaması beşinci haftasında Özbek ekibi Neftçi ile 2-2 berabere kalınan maçta forma giymemişti.

Tüm tahminler, sakatlanmadan önce Salem Al Dawsari'nin Al Ettifaq karşısında Al Hilal kadrosunda yer alacağı yönündeydi. Hatta bazı haberler, gol atmayı başarması halinde kendisini tarihi bir rekorun beklediğinden söz ediyordu. Ancak oyuncu, sakatlık nedeniyle yine forma giyemedi.