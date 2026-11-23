İtalyan teknik direktörden dikkat çeken açıklamalar

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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in beşinci haftasında Özbek temsilcisi Neftçi Fergana ile 2-2 berabere kalınan hayal kırıklığı yaratan maçı değerlendirdi. Inzaghi, iki farklı üstünlüğü koruyamadıkları için takımın büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını vurgularken Al Hilal'in bu sezon tüm kulvarlarda güçlü bir şekilde mücadele etme hedefinin altını çizdi.

Inzaghi'nin açıklamaları, sonucun ardından taraftarlar arasında oluşan öfke ortamında geldi. Özellikle Al Hilal, ilk yarıyı Ollie Watkins ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle önde kapatarak üç puana oldukça yaklaşmıştı, ancak ikinci yarıda Özbek ekibinin skoru eşitlemesine izin verdi.

İtalyan çalıştırıcı, Al Hilal taraftarını memnun etmenin takımın her zaman hedefi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Hedefimiz her zaman taraftarlarımızı mutlu etmek ve bunun için her gün çalışıyoruz. Bunun son derece rekabetçi bir turnuva olduğunu biliyoruz, ancak Asya'da, Suudi Arabistan Ligi'nde ve Kral Kupası'nda en iyisi olmayı amaçlıyoruz."

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Inzaghi sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm kupalarda güçlü bir rakip olmak istiyoruz. Elbette Asya Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere bu turnuvaların taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Beklentilerinin ve mücadele edip kupa kazanma konusundaki isteklerinin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz."

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Inzaghi, takım kaptanı Salem Al Dawsari'nin Neftçi maçındaki yokluğuna da değindi. Oyuncunun Asya'nın en iyileri ödül törenine katıldığı için üç gün antrenmanlardan uzak kaldığını açıklayan Inzaghi, teknik ekibin onu Özbekistan'a uzun bir yolculuk yapmak yerine antrenman programını tamamlaması için Riyad'da bırakmayı tercih ettiğini söyledi.

Al Hilal'in teknik direktörü, takımın içinde bulunduğu koşulları yönetmek ve önümüzdeki maçlara hazırlanmak amacıyla alınan bu kararın Riyad'da kalan üç oyuncuyu daha kapsadığını belirtti. Böylece takım kaptanının kıtasal mücadelede forma giyememesine yol açan nedenlerin bir kısmını da açıklamış oldu.

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Sonuçtan duyduğu memnuniyetsizliği gizlemeyen İtalyan teknik adam, beraberliğin ne kendisini ne de teknik ekibi tatmin ettiğini, takımın üç puanla dönmeyi hedeflediğini vurguladı. Bununla birlikte rakibini de tebrik ederek şöyle konuştu: "Bu beraberlikten kesinlikle mutlu değiliz, ne kişisel ne de teknik açıdan. Yenilginin acısını yaşıyoruz. Rakibi sahaya koyduğu mücadeleci oyun için tebrik ediyorum."

Inzaghi ayrıca Al Hilal'in Mutaib Al Harbi, Marcos Leonardo, Salem Al Dawsari ve Bouabré'den oluşan önemli eksiklerle mücadele ettiğine dikkat çekti. Bu oyuncuların varlığının maç boyunca takıma ek çözümler sunabileceğini düşünen Inzaghi, buna rağmen oyuncularının birçok bölümde iyi bir performans sergilediğini vurguladı.

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Inzaghi, galibiyetin nasıl kaçtığını da anlattı. Al Hilal'in ilk yarıda ikiden fazla gol atabilecek durumda olduğunu ancak maçı koparmak için bulduğu fırsatları değerlendiremediğini belirten Inzaghi, Neftçi'nin ikinci yarının başında farkı bire indirdiğini, ardından da kendi kalesine atılan bir golle eşitliği yakaladığını hatırlattı.

Inzaghi, sözlerini maçın sert ve fiziksel geçtiğini, çok sayıda ikili mücadeleye sahne olduğunu vurgulayarak tamamladı. Rakibin her top için savaştığını ve Al Hilal'e ihtiyaç duyduğu alanları vermediğini belirten İtalyan çalıştırıcı, üstünlüğü değerlendirip galibiyete ulaşamadıkları için takımda büyük bir burukluk yaşandığını da kabul etti.