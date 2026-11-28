Al Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında bugün (Cumartesi) akşam oynanacak Al Ettifaq maçının ilk 11'ini açıkladı. Al Hilal, bu yeni sınavda galibiyet serisini sürdürmeyi ve puan tablosunun zirvesine baskı yapmayı hedefliyor.

Reklam

Ayrıca okuyun: Tarihi rekor: Al Nassr, Roshn Ligi'nde adını altın harflerle yazdırdı

Al Hilal, Kahire saatiyle 16.20'de, Mekke saatiyle 17.20'de başlayacak maçta Al Ettifaq'a konuk olacak. Inzaghi, bu karşılaşmada en önemli as oyuncularından oluşan bir gruba güvenmeyi tercih etti. Bu isimlerin başında Faslı kaleci Yassine Bounou geliyor. Hücum gücünü ise Gabriel Martinelli, Ollie Watkins ve Crysencio Summerville oluşturuyor.

İtalyan teknik adamın tercihleri şöyle:

Kaleci: Yassine Bounou.

Reklam Reklam

Defans: Mohammed Mahzari, Hassan Tambakti, Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez.

Related Topics

Orta saha: Mohamed Kanno (kaptan), Sergej Milinković-Savić, Nasser Al-Dawsari.

Hücum: Gabriel Martinelli, Ollie Watkins, Crysencio Summerville.

Reklam

Al Hilal zirvede Al Qadsiah ile kovalamacada, Al Ettifaq ise yükselişin peşinde

Bu karşılaşma, Roshn Ligi'ndeki zirve yarışında Al Hilal için büyük önem taşıyor. Al Hilal, maça 11 maçta topladığı 30 puanla ikinci sırada giriyor. 13 maç oynayarak puanını 31'e yükselten lider Al Qadsiah ile arasında yalnızca bir puan fark bulunuyor.

Al Hilal, Al Ettifaq'ı yenmesi halinde liderliği ele geçirmek için değerli bir fırsata sahip. Bu durumda puanını 33'e çıkaracak ve Al Qadsiah ile kıyaslandığında iki eksik maçı olacak. Bu da takıma önümüzdeki haftalarda zirve yarışında önemli bir avantaj sağlayacak.

Reklam

Diğer tarafta Al Ettifaq, 12 maçta topladığı 19 puanla yedinci sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, kendi sahasında oynamanın avantajını kullanarak şampiyonluğun en güçlü adaylarından birine karşı olumlu bir sonuç almayı ve üst sıralardaki takımlarla arasındaki farkı kapatmayı umuyor.

Karşılaşma, iki takımın hedefleri açısından da önemli bir sınav niteliği taşıyor. Al Hilal zirveye baskıyı sürdürmeyi amaçlarken, Al Ettifaq saha ve taraftar avantajını kullanarak konuğunu durdurmayı ve puan tablosundaki yerini iyileştirmeyi hedefliyor.