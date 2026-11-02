Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta maçları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli Dubai karşısında oynanacak beklenen maç öncesinde takımındaki önemli eksikleri açıkladı ve takımının dört temel oyuncusundan yoksun kalacağını ancak katkı sağlayabilecek alternatiflere sahip olduğunu vurguladı.

Inzaghi, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Hilal'in Savinho, Ruben Neves, Marcelo Martinelli ve Salem Al Dawsari'nin eksikliğini yaşayacağını söyledi; teknik ekibin, takımın önümüzdeki aşamada tüm oyuncularının hizmetine ihtiyaç duyması nedeniyle tüm sakat oyuncuları en kısa sürede geri kazanmayı umduğunu belirtti.

İtalyan teknik adam, maç yoğunluğunun kadro konusunda hassas kararlar almayı zorunlu kıldığını açıklayarak şöyle konuştu: "Kısa zaman dilimlerinde çok fazla maç oynuyoruz, bu yüzden fiziksel olarak en hazır oyuncuların sahaya çıkmasını sağlayacak kararları almam gerekiyor." Inzaghi, kadroda büyük değişiklikler yapabileceğini, ancak nihai kararın bugünkü antrenmana göre belirleneceğini de ekledi.

Inzaghi: Hilal şampiyonluk kürsülerine çıkmayı hak ediyor

Inzaghi, göreve başlamasından bu yana takımın gösterdiği gelişimden söz ederek bir buçuk yıl önce başlayan çalışmanın etkisini sahada göstermeye başladığını vurguladı ve şöyle dedi: "Hilal ile burada bir buçuk yıllık çalışmamızın ardından, emeğimizin meyvesini toplamaya ve bunu sahada bir gerçek olarak görmeye başladık. Her zaman gelişim için çalışıyoruz ve takımımız tüm turnuvalarda kürsülere çıkmayı hak ediyor."

Gelecek maçlar HIL AFC Şampiyonlar Ligi 1 13:15 ALA

Hilal'in teknik direktörü, kupalar için verilen mücadelenin takım için temel bir hedef olmaya devam ettiğini vurguladı; kulübün konumu göz önüne alındığında taraftarların beklentilerinin doğal olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Taraftarlarımızın kupa kazanma talepleri doğaldır, çünkü biz Hilal'iz ve bu bizim bir takım olarak genel çabamızdır. Bunu ortaya koymaya ve bunun için çaba sarf etmeye çalışıyoruz, umarız başarılı oluruz."

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Inzaghi, oyuncularının tüm turnuvalarda rekabet etme yeteneğine tamamen güvendiğini de ekleyerek şöyle konuştu: "Takımımız tüm turnuvalarda ve tüm müsabakalarda rekabet edecek, çünkü biz Hilal'iz ve oyuncularıma tam güvenim var." Bu sözlerle, takım kadrosunu etkileyen eksikliklere rağmen hedeflerine işaret etti.

İtalyan teknik adam, sözlerini Hilal taraftarlarının rolünü överek noktaladı; taraftarların her koşulda takım için bir güç kaynağı olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Taraftarlarımız bizim yakıtımız ve gücümüzdür. Takımla birlikte olduğum her aşamada bunu kanıtladılar ve ben bunu kendi gözlerimle gördüm. Çok büyük ve dikkat çekici bir etkileri var." Inzaghi, Shabab Al Ahli maçında da desteklerini sürdürmelerini umduğunu ifade etti.