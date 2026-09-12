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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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İnzaghi açıkladı: Al-Taawoun'a hat-trick yapmasına rağmen Martinelli'yi neden erken oyundan aldı?

Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Premier Lig
S. Inzaghi
G. Martinelli
S. Bouabre
Suudi Arabistan
İtalya
Brezilya
Fransa

İtalyan teknik direktör altı gollü galibiyetin ardından ne söyledi?

Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, Suudi Roshn Ligi'nde Teavun filelerine hat-trick kaydetmesine rağmen Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli'yi erken kenara almasının nedenini açıkladı.

Hilal, bugün cumartesi günü Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Teavun'un Bureyde'deki sahasında oynadığı maçta rakibini 6-0 mağlup etti.

Maçta Martinelli büyük bir performans sergileyerek Hilal formasıyla ilk hat-trick'ini kaydetti; ardından Inzaghi 54. dakikada onun yerine Suudi kanat oyuncusu Sultan Mendeş'i oyuna almaya karar verdi.

AFC Şampiyonlar Ligi 1
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Al Hilal
HIL
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Al-Gharafa
ALG
AFC Champions League Two
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Al-Nahda
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Al-Taawoun
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Bu değişikliğin nedeni hakkında Inzaghi, maç sonrası basın toplantısında Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Martinelli geç bir dönemde geldi ve Neom maçından önce sadece tek bir antrenmana katıldı. Kendisi çok üst düzey bir oyuncu ve bugün onu dinlendirmek için değişiklik yaptık."

Fransız orta saha oyuncusu Simon Bouabré'nin kadro dışı bırakılmasının nedeni hakkında ise İtalyan teknik direktör şunları kaydetti: "Theo Hernandez sakat, ve Bouabré ile Yusuf (Akçiçek) arasında başka bir oyuncu seçmek zorundaydık; sonunda Yusuf'u seçmeyi tercih ettik."

Maçla ilgili olarak ise şöyle açıkladı: "Yüksek düzeyde ve büyük bir konsantrasyonla mükemmel bir maç oynadık. Asya kupasında bizi başka bir görev bekliyor ve aradan önce ilk sırada olmamız güzel."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Neom karşısında sahaya çıkan aynı grupla oynadık, ancak öncekine göre daha uzun bir dinlenme süremiz vardı; bu yüzden bu maça iyi bir şekilde hazırlandık."

Hilal'in bir sonraki maçının önümüzdeki salı günü, AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının lig aşamasının ilk haftasında Kingdom Arena sahasında Katar ekibi El-Garafa'ya karşı olacağı belirtiliyor.

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