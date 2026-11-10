Hırvatistan Teknik Direktörü Slaven Bilic, oyuncular Josip Misic ve Simun Hrgovic ile birlikte İngiltere ve Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynayacakları kritik UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Hırvatistan kadrosu, daha önce İngiltere karşısında aldığı yenilginin telafisini yapmak için bir araya geliyor.

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Bilic ve Hırvatistan, Milletler Ligi'nde kayıplarını telafi etmek için kampa girdi

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Slaven Bilic, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynayacakları son Milletler Ligi grup maçları öncesinde kadrosuyla kampa girdi. Hırvatistan, İngiltere karşısında aldığı önceki ağır yenilginin ardından toparlanmak istiyor.

Bilic, uluslararası futbolun en üst düzeyindeki rakiplerle karşılaşacak olsalar da Avrupa'nın güçlü takımlarını yenme hedefinin değişmediğini doğruladı.

Yüksek motivasyonla bir araya gelen kadro, önündeki iki maçla birlikte ivme kazanmayı hedefliyor.

Bilic, Hırvatistan'ın dünya çapındaki rakipleri yenebileceğine inanıyor

Kadro açıklama basın toplantısında konuşan Bilic, Hırvatistan'ın üst düzey millî takımlarla mücadele edip onları yenebileceğine kesin olarak inandığını ifade etti.

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Bilic, “Göreve geldiğimde söylediklerimi hatırlarsanız, planım ve isteğim zerre kadar değişmedi. Bunu başarmak için o millî takımları da yenmek gerekiyor. Bunu yapabileceğimizden eminim” dedi.

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Teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk dönemdeki gibi onlara karşı bir haftada üç kez üst üste oynayamayız. Ama tek bir maçta, büyük bir turnuvada, her şeyin lehimize değiştiği bir ortamda kesinlikle her şey mümkün. Buna inanırsak, ki ben bundan eminim ve bunu yıllardır gösterdik, hepimizin buna inanmaya başlaması iyi olur. Beş gün sonra yeni bir fırsat var.”

Misic ve Hrgovic, İngiltere karşısında zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor

Orta saha oyuncusu Josip Misic ve ilk kez kadroya çağrılan bek Simun Hrgovic, teknik direktörleri gibi İngiltere karşısında yaşadıkları önceki hayal kırıklıklarının ardından olumlu bir sonuç alma kararlılığını dile getirdi.

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Misic, “İngiltere karşısında ağır bir yenilgi aldık. Bize kalan tek şey bunu telafi etmek” dedi. “Çok yüksek enerjiyle, son derece konsantre oynamamız gerekecek. Elimizden gelen her şeyi ortaya koyarsak olumlu bir sonuç beklemeye hakkımız var. Ortam rahat, takım arkadaşlarım harika.”

Hrgovic ise “İngiltere zorlu bir rakip. Erkekçe, sert bir maç oynamamız gerekiyor. Çek Cumhuriyeti'ni yeneceğiz” diye konuştu.

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Osijek'e dönüşte özel bir atmosfer bekleniyor

İngiltere maçının ardından Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti'ni Osijek'te ağırlayacak. Bu karşılaşma, genç savunmacı Hrgovic için kişisel açıdan özel bir anlam taşıyor.

Hrgovic, “O maça herkes gelecek, herkes benden şimdiden bilet istedi. Bunun için çok mutlu ve heyecanlıyım” dedi.

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Bilic ve kadrosu önlerindeki göreve tamamen odaklanmış durumda. Hırvatistan, mümkün olan en yüksek puanı toplayarak Milletler Ligi'ndeki konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.