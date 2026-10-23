Barcelonalı futbolcular, önümüzdeki pazar günü Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico karşılaşmasını kazanmaya ve galibiyet elde etmeleri halinde puan sıralamasının zirvesindeki farkı 9 puana çıkarmaya odaklanmış durumda. Bu karşılaşma, geleneksel rakibi karşısında konumunu güçlendirmek için fırsatı değerlendirmeye çalışan Katalan ekibi için büyük önem taşıyor.

Barcelona orta saha oyuncusu Rodri, "DAZN" kanalına yaptığı açıklamalarda, yaklaşık 7 yıl aradan sonra ilk El Clasico'su olacak bu beklenen mücadele hakkında konuştu. Zira Real Madrid karşısındaki son görünümü, Atletico Madrid forması giydiği 2018-2019 sezonuna dayanıyor.

Rodri, Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho'ya da değinerek güçlü kişiliğini ve antrenörlük yaklaşımını övdü ve onun felsefesi ile Barcelona'nın benimsediği tarz arasındaki farka işaret etti.

Orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Onun güçlü bir kişiliğe sahip bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Son derece kararlı biri ve çok net bir felsefesi var. Takımının içindeki rekabet seviyesini her zaman yükseltir ve bizimkinden farklı bir tarzı var."

Rodri, Barcelona'nın, galibiyet elde etme ve El Clasico'daki son sonuçlarına yanıt verme hırsıyla maça çıkacak olan Real Madrid karşısında zorlu bir mücadele beklediğini vurguladı. Kraliyet ekibinin iki ezeli rakip arasındaki son 7 karşılaşmanın yalnızca ikisini kazandığına dikkat çekerek, bunun pazar günkü karşılaşma öncesinde onlara ekstra motivasyon sağladığını belirtti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Şöyle ekledi: "Real Madrid'in elinden gelen her şeyi yapmasını bekliyoruz. Son 7 El Clasico maçının ikisini kazandılar ve intikam peşinde olacaklar."

Barcelonalı oyuncu, takımının Paris Saint-Germain karşısındaki son tökezlemesini de göz ardı etmedi; ancak bunun takımın hırslarını ya da başarılar elde etmeye devam etme isteğini etkilemeyeceğinin altını çizerek, oyuncuların beklenen karşılaşma öncesinde rekabetçi zihniyetlerini koruduklarını vurguladı.

Rodri, Katalan ekibinin içindeki motivasyonun sürdüğünü teyit ederek açıklamalarını şöyle tamamladı: "Paris'teki bu tökezlemenin ardından geliyoruz, ancak zihniyetimizi ve büyük işler başarmaya devam etme isteğimizi koruyoruz."