Cezayirli yıldız Riyad Mahrez, eski takımı Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin karşısına bu kez Katar temsilcisi Al Shamal formasıyla çıkıyor. Al Shamal, anılar ve iddialarla dolu bu karşılaşmada AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşaması (Batı Bölgesi) 5. hafta mücadelesinde yarın, pazartesi akşamı Cidde ekibini konuk edecek.

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Gözler, 3 sezon boyunca formasını terlettiği ve olağanüstü bir iz bıraktığı kulübün karşısına çıkmaya hazırlanan Mahrez'e çevrildi. Katar sahalarında yeni bir maceraya atılmadan önce Mahrez, Al Ahli tarihindeki son altın dönemin en parlak yıldızlarından biriydi.

Karşılaşma, Al Ahli'deki serüveninin ardından Al Shamal'e transfer olan Cezayirli yıldız için ayrı bir anlam taşıyor. Mahrez parıltısından hiçbir şey kaybetmedi ve yeni macerasının başından bu yana hücumda dikkat çekici performanslar sergilemeyi sürdürüyor.

35 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 7 maçta 4 gol atıp 5 asist yaparak 9 gole doğrudan katkı sağladı. Böylece ortam ve rekabet değişse de gol yeteneğini ve fark yaratma becerisini koruduğunu kanıtladı.

Mahrez'in parlayışı Katar Ligi'nde de sürüyor. Deneyimli oyuncu, ligde oynadığı son 4 maçın her birinde fileleri havalandırırken bu karşılaşmalardan birinde 3 de asist yaptı. Bu bilgiler Suudi Arabistan gazetesi "Şarku'l-Avsat" tarafından aktarıldı.

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Cezayirli yıldız, Al Ahli karşısında da güçlü performansını sürdürmeyi ve yeni takımını olumlu bir sonuca taşıyabileceğini göstermeyi hedefliyor. Bu maç onun için geçmişe duyulan özlemle kendini kanıtlama arzusunu bir araya getiren farklı bir sınav olacak.

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Mahrez'in Al Ahli'de iz bıraktığı 3 sezon

2023 yazında İngiltere'nin Manchester City takımından Al Ahli'ye gelen Mahrez, kulübün sportif projesinin en önemli direklerinden biri haline geldi ve takımın hem yurt içinde hem de kıta arenasında daha güçlü bir varlık göstermesine katkı sağladı.

Mahrez'in Cidde ekibinin formasını giydiği üç sezonda Al Ahli, Suudi Arabistan Ligi'ni sırasıyla üçüncü, beşinci ve dördüncü sırada tamamladı. Ancak asıl büyük başarı, kulübün Asya'nın devleri arasındaki yerini sağlamlaştıran kıta başarıları oldu.

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Mahrez, Al Ahli tarihinin en parlak dönemlerinden birinde sahnedeydi. Yıldız oyuncu, takımın 2025 ve 2026 yıllarında Japon ekipleri Kawasaki Frontale ve Machida Zelvia'yı geçerek AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulundu ve Al Ahli kıta sahnesindeki varlığını sürdürdü.

Al Ahli bu dönemde Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) yeni oluşturduğu Üç Kıta Kupası'nda da mücadele etti ve Mısır'ın Pyramids ile Güney Afrika'nın Mamelodi Sundowns ekipleriyle karşılaştıktan sonra turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

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Yurt içinde ise Mahrez, Al Ahli ile başarılarına Hong Kong'da düzenlenen 2026 Suudi Arabistan Süper Kupası'nı da ekledi. Al Ahli yarı finalde Al Qadsiah'ı 5-1 gibi farklı bir skorla geçtikten sonra finalde Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı ve kupayı penaltılarla kazandı.

Al Ahli kıtada yeni bir galibiyet peşinde

Öte yandan Al Ahli, Roshn Suudi Pro Ligi'ndeki klasikte Al Nassr'ı 3-1 yenerek elde ettiği dikkat çekici galibiyetin ardından mücadeleye yüksek moralle çıkıyor. Bu sonuç, Asya turnuvasındaki yolculuğu öncesinde takıma büyük bir ivme kazandırdı.

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Cidde ekibi Batı Grubu'nda 8 puanla altıncı sırada yer alırken Katar temsilcisi Al Shamal 5 puanla sekizinci sırada bulunuyor. Bu tablo, eleme turlarına yükselme hesapları açısından karşılaşmanın önemini daha da artırıyor.

Son şampiyon Al Ahli, kıtadaki tecrübesini ve hücum gücünü kullanarak 3 puanla dönmeyi ve Asya tacını koruma yolunda ilerlemeyi hedefliyor. Al Shamal ise iç saha ve taraftar avantajının yanı sıra Mahrez'in formuna güvenerek puan durumundaki yerini sağlamlaştıracak bir sonuç peşinde.

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Mahrez'in yeni takımının formasıyla parlamayı sürdürme hırsı ile Al Ahli'nin kıtadaki üstünlüğünü teyit etme arzusu arasında geçecek bu karşılaşma, 3 puanın ötesine geçiyor. Mücadele, geçmişiyle yeniden yüz yüze gelen bir yıldız için özel bir sınava dönüşüyor; ancak bu kez farklı bir forma giyen bir rakip olarak.