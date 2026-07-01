İntikam için geri döndü… Cancelo, Enzagi’yi Hilal’in giyotininin altına koydu

Basında yer alan haberlere göre, Al-Hilal’ın Portekizli sağ bek oyuncusu João Cancelo’nun önümüzdeki sezon takıma geri dönmesi için sürpriz bir şartı olduğu ortaya çıktı.

Cancelo, geçtiğimiz kış transfer döneminde Al-Hilal'dan ayrılmıştı. İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin kararıyla Suudi takımının yerel kadrosundan çıkarılmasının ardından, sezon sonuna kadar kiralık olarak Barcelona'ya transfer olmuştu.

Suudi gazetesi "Okaz", Barcelona'nın Cancelo'yu kadrosunda tutmak istemesine rağmen, Al-Hilal'ın onun deneyimine ve büyük yeteneklerine ihtiyaç duyduğu için gelecek sezon Cancelo'yu geri almak istediğini yazdı.

Ancak Portekizli bek, Al-Hilal’a dönmesi için tek bir şart koştu: Geçen sezon kendisini “Lider”in kadrosundan çıkaran İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi’nin takımın teknik direktörlüğü görevinden ayrılması.

Bu gelişme, Cancelo’nun Alman teknik direktör Hans Flick’in yönetiminde sergilediği olağanüstü performansın ardından önümüzdeki sezon Barcelona’da kalmak istediğini doğrulayan haberlerin ardından geldi.

Cancelo’nun Al-Hilal ile önümüzdeki sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor; bu durum, transfer sürecinde Suudi kulübüne avantaj sağlarken, Barcelona ise oyuncunun isteğini de destek alarak transferi tamamlamak için uygun bir mali çözüm bulmayı umuyor.

32 yaşındaki oyuncunun 2024 yazında Manchester City'den "El-Za'im"e katıldığı ve takımla 42 maça çıkarak bu maçlarda 3 gol atıp 14 asist yaptığı hatırlanıyor.