José Mourinho, kariyerinin en tartışmalı dönemlerinden sayfalar açarak, kendisini iki kez görevinden alan eski Chelsea sahibi Roman Abramoviç ile arasındaki karmaşık ilişkiye dair yeni detayları, "Netflix" platformunda teknik direktörlük kariyerini ele alan yeni bir belgesel serisi kapsamında paylaştı.

63 yaşındaki Mourinho, İspanyol kulübüne ikinci kez dönerek Real Madrid ile yeni bir maceraya hazırlanıyor; ancak belgesel boyunca, ilk döneminde takımın yönetim şekli ve kulübün gerçekleştirdiği transferler konusunda anlaşmazlıklara sahne olan Abramoviç ile gergin ilişkisinin anılarını tazeledi.

Mourinho'nun Chelsea teknik direktörlüğünden ilk kez görevden alınması, önceki yıllarda takımı büyük başarılara taşımasının ardından Eylül 2007'de gerçekleşti; daha sonra ise ikinci bir dönem için "Blues"a geri dönecekti.

Ancak ilişki sonuna kadar sürmedi; zira Mourinho, Aralık 2015'te yeniden görevden alındı ve Londra kulübündeki ikinci dönemi böylece zorlu bir atmosferde sona erdi.

Portekizli teknik direktör, ilk dönemine dair konuşurken Abramoviç'in takımın işlerine giderek daha fazla müdahale etmeye başladığını belirtti ve Ukraynalı forvet Andriy Şevçenko ile yapılan transferin aralarındaki en belirgin anlaşmazlık noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Şevçenko: Mourinho'nun istemediği transfer

Şevçenko, Mayıs 2006'da Milan'dan yaklaşık 30 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye katılmıştı; bu transfer o dönem Londra kulübü için rekor niteliğindeydi ve Ukraynalı forvetin İtalyan ve Avrupa futbolunda gösterdiği parlak performansı sürdüreceğine dair büyük umutlar taşıyordu.

Ancak Şevçenko'nun batı Londra'daki serüveni beklendiği gibi gitmedi; zira Chelsea'de geçirdiği üç yıl boyunca oynadığı 48 maçta Premier Lig'de yalnızca dokuz gol kaydetti.

Mourinho, Şevçenko ile anlaşmanın ilk tercihi olmadığını düşünüyor; ancak transfere açıkça karşı çıkmadığı için sorumluluğun bir kısmını üstleniyor.

Mourinho, "BBC Sport"ın aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Abramoviç'in futbola karşı muazzam bir tutkusu vardı, ama durumların gerçeğini kavrayamıyordu."

Ve ekledi: "Şevçenko'nun adı, başkanın ve oyuncu menajerlerinin ilişkileri sebebiyle gündeme geldi. Onunla asla anlaşmak istemedim, ama bunu açıkça reddetmedim, dolayısıyla mesele benim de sorumluluğum kapsamında yer alıyor."

Mourinho, Şevçenko yerine tercih ettiği forveti de açıkladı ve Chelsea hücumunu güçlendirmek için gözde hedefinin Kamerunlu Samuel Eto'o olduğunu vurguladı. Portekizli teknik direktör, "Kadroma katmak istediğim oyuncuyu öğrenmek ister misiniz? O, Samuel Eto'o'ydu." dedi.

Yıllar sonra Eto'o, Mourinho ile Inter Milan'da çalışmasının ardından, İtalyan takımını 2010 yılında lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nden oluşan üçlemeye taşıyan tarihi bir sezona sürükleyerek, Mourinho'nun kariyerinde iz bırakan forvetlerin en önde gelenlerinden biri olduğunu kanıtladı.

Chelsea'den ayrılmasının ardından, Mourinho'nun eski kulübüyle karşılaşmak için beklediği fırsat geldi; ancak bu karşılaşma Portekizli teknik direktör için sıradan bir mücadele değildi.

2009-2010 sezonunda, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası Inter Milan'ı Chelsea ile eşleştirdi ve Mourinho, görevden alınmasından birkaç yıl sonra "Stamford Bridge" sahasına geri döndü.

Mourinho, Inter Milan'ı ilk maçta Chelsea karşısında 1-0'lık galibiyete taşıdı; ardından İtalyan takımı iki maçın toplamında 3-1'lik üstünlükle çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Mesele sadece tur atlamakla kalmadı; zira Inter yoluna devam ederek sezon sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı ve kulüp tarihinin en büyük şampiyonluklarından birini elde etti.

İntikam almaya ihtiyacım vardı

Mourinho, Chelsea ile karşılaşmanın kendisi için bir Şampiyonlar Ligi maçından çok daha fazlası olduğunu gizlemedi ve Abramoviç'in mücadele boyunca zihninde yer aldığını vurguladı.

Şöyle konuştu: "O maçta Roman'a karşı oynuyordum. Beni görevden alan adama karşı oynuyordum; ben mutlu bir şekilde evime dönerken onun üzgün dönmesini istedim, çünkü Chelsea'yi ne kadar sevdiğini ve zaferlere ne kadar tutkun olduğunu biliyorum."

Mourinho'nun açıklamaları, o karşılaşma boyunca kendisine eşlik eden kişisel motivasyonun boyutunu ortaya koyuyor; zira bu mücadeleye yalnızca Inter ile Chelsea arasında teknik bir çekişme olarak değil, onu Londra kulübünden almaya karar veren adama cevap verme fırsatı olarak baktı.

Mourinho daha da ileri gitti; Inter ve Chelsea karşılaşmasında intikam alma arzusu hakkında açıkça konuşarak, futbolun aslında oyunculara, teknik direktörlere ve taraftarlara ait olduğunu savundu.

Şunları söyledi: "İntikam almaya ihtiyacım vardı, çünkü futbol benim gibi insanların malıdır. Diğerleri ise bu dünyaya ait olmayan yabancılardır."

Mourinho, sözlerini oyuna karşı kendi felsefesini yansıtan bir mesajla noktaladı: "Futbol oyunculara, teknik direktörlere ve taraftarlara aittir ve daima bize ait olacaktır."

Böylece Mourinho, Abramoviç ile ilişkisinin yalnızca bir teknik direktör ile kulüp sahibi arasındaki bir ilişki olmadığını, aksine Chelsea içinde vizyon, karar ve kontrol üzerine, etkileri "Stamford Bridge"den ayrılmasından sonra dahi süren bir çekişme olduğunu ortaya koyarak, kariyerinin en tartışmalı sayfalarından birini yeniden açmış oldu.