Inter'in ve Brezilya'nın eski yıldızı Adriano: Bileğimde ve ruhumda futboldan kalan bir delik var

Inter'in eski oyuncusu Adriano, futbol kariyerinde hissettiklerini ve yaşadıklarını anlattığı güçlü bir yazıyı kaleme aldı.

2000'lerin başında Avrupa futboluna uğrayan ama kısa sürede ülkesine dönen futbolculardan olan Adriano, hemen her futbolseverin hafızasında yer edinmişti.

Özellikle Inter'de oynadığı futbolla izleyenleri kendine bırakan oyuncunun hem Avrupa kariyeri hem de futbolculuk yaşantısını beklenenden kısa sürdü. Ardında birçok soru işareti bırakıp gözden uzakta bir yaşamı seçen İmparator lakaplı oyuncu, The Players Tribun için bir yazı kaleme aldı.

Adriano ne dedi?

Adriano Brezilya'nın Flamengo takımında parlayan kariyerinin ardından Inter'e transfer olmuştu. Kısa sürede performansıyla beğeni toplayan oyuncu, futbolseverlerin favori isimlerinden biri haline gelmişti. Fakat sonrasında sert bir düşüş yaşadı, hatta bir dönem ortadan kaybolduğunu düşünenler bile oldu.

2004 yılında babasının ölümüyle hayatının değiştiğini anlatan Adriano, hakkında merak edilen bir çok konuya kendi kaleminden çıkan cümlelerle açıklık getirdi:

"Gecekondu mahallesinde büyüdüğüm günleri düşündüğümde, aslında ne kadar eğlendiğimizi hatırlıyorum. Uçurtma uçuruyor ve sokakta futbol oyunuyordum. Gerçek bir çocukluktu."

"Ayağımda her zaman bir top vardı. Tanrı tarafından oraya koyuldu. Ben yedi yaşımdayken ailemin bazı üyeleri, Flamengo akademisinde oynayabilmem için paralarını birleştirdiler."

"Çok paramız yoktu, bu yüzden büyükannem bir şeyler yememiz için patlamış mısır yapardı. Temel şeyleri alabilirdik. Neye paramız yeterse... Ama bazen basit şeylerin tadı daha güzel olur, değil mi?"

"Milli takıma ilk kez çağrıldığımda kestiriyordum. Televizyonda haberleri gören annem odaya çığlık atarak geldi. 18 yaşındaydım, favela'da yaşıyordum. Duygulanmadığımı nasıl söyleyebilirim. Hikayem bana bile mantıklı gelmiyordu."

"2004 yılında Copa America finali oynadıktan sonra Milano'ya dönmüştüm. 9 gün sonra evden bir telefon aldım. Bana babamın öldüğünü söylediler. Miyokard enfarktüsü."

"O oyunu severdi, ben de o yüzden sevmiştim. Bu kadar basitti. Kaderimdi. Futbolu ailem için oynadım. Gollerimi ailem için attım. Babam öldükten sonra futbol bir daha asla eskisi gibi olmadı."

"Her yara fiziksel değildir. Bileğimde ve ruhumda futbolun bana bıraktığı bir delik var .

"Babam öldükten sonra futbola olan aşkım bir daha asla eskisi gibi olmadı."

"Adriano taç giymez. Adriano, Tanrı'nın dokunduğu bir gecekondu çocuğu. Adriano gecekondu mahallelerinde kaybolmadı. Eve gitti."

Adriano kimdir?

Adriano, altyapısında yetiştiği Flamengo'da profesyonel kariyerine başladıktan kısa bir süre sonra İtalya'ya transfer oldu.

19 yaşında Inter'in kadrosuna katılan oyuncu, beş ay sonra yer değiştirmek zorunda kaldı. Fiorentina'da ise harika bir yarım devre geçirdi. 15 maçta altı gol attı.

Ardından 1.5 sezon Parma'da top koşturdu. Burada 41 maça 24 gol sığdırdıktan sonra yeniden Inter'in yolunu tuttu.

O yaz (2004) Copa America'da Brezilya'nın formasını giydi. Turnuvayı yedi golle tamamladı. Final maçının son dakikalarında Arjantin'e attığı golle maçı uzatmalara taşıdı. Devamında Brezilya kupaya uzanınca, ülkesinde milli kahraman statüsüne erişti.

Sonrasında babasının da ölümüyle beraber Adriano'nun hikayesi 180 derecelik bir dönüş yaptı. Futbola olan motivasyonu giderek azaldı. Sık sık Inter'in sahibi Massimo Moratti'den izin alarak ülkesine döndü. En sonunda bir rehabilitasyon etkisi göstermesi ümidiyle 2008 yılında Sao Paolo'ya kiralandı. Sonrasında da bonsevisiyle Flamengo'ya döndü.

2009'da Flamengo'nun 17 sene aradan sonra kazandığı şampiyonluğa attığı 19 golle katkıda bulundu. Bu da kendisine yeni bir Avrupa şansı yarattı.

2010-11 sezonunda Roma ile bir daha Avrupa 'ya dönen Adriano'nun bu macerası oldukça kısa sürdü. İmparator, sarı-kırmızılı formayı sadece 7 maçta giydikten sonra tekrar ülkesine döndü ve bir süre top koşturduktan sonra futbol kariyerini noktaladı.