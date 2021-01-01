Inter'in santrforu Romelu Lukaku, Lazio filelerini iki kez havalandırdı ve 300. golüne ulaştı

Lazio filelerini 2 kez havalandıran Romelu Lukaku, kariyerindeki 300. golünü atmayı başardı.

ekibi Inter formasını giyen, kariyerindeki 300. golünü atmanın mutluluğunu yaşıyor.Serie A'nın 22. hafta maçında dün akşam Lazio'yu ağırlayan, kritik mücadelede rakiibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mavi-siyahlılar, bu sonuçla ligde liderlik koltuğuna oturdu.karşısında 22. dakikada kazanılan penaltı sonucu topun başına geçen Belçikalı santrfor, meşin yuvarlağı filelere göndererek bu önemli mücadelede takımını öne geçirdi. İlk yarı bitmek üzereyken Laziolu orta saha oyuncusu'ye çarpan topu ceza alanı içinde önünde bulan Lukaku, sağ ayağıyla sert vurarak takımını 2-0 öne taşıdı. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde gelişen kontratakta rakip yarı sahaya topla kat eden tecrübeli oyuncu,'e asist yaparak Inter'in 3. golünde de büyük pay sahibi oldu., dün akşam kaydettiği 2 golle kariyerindeki 300. golünü atmayı başardı.Karşılaşmanın ardından Lukaku hakkında konuşan Inter Teknik Direktörü, "Bazıları kupa maçından sonra Lukaku hakkında mırıldanmaya başladı ve birkaç opak performans, onun bundan psikolojik bir geri dönüş aldığını öne sürüyordu. Bu gece geri döndü ve bu'ya ihtiyacımız var. Takımdaki herkesin bu kararlılığına ve tutkusuna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Romelu Lukaku hangi takımda, kaç gol attı?



Kariyerine Belçika'nın Anderlecht ekibinde başlayan yıldız oyuncu, Anderlecht formasıyla 41 kez rakip fileleri sarstı.Chelsea formasıyla gol kaydedemeyen tecrübeli futbolcu, daha sonra kiralık olarak gittiği West Bromwich Albion'da 17 gol attı.







Everton formasıyla 87 gol kaydeden Lukaku, bu formuyla Manchester United'a transfer oldu. İngiliz ekibinde tam bekleneni veremese de hanesine 42 gol daha yazdıran yıldız futbolcu, 2019 yılından bu yana giydiği Inter formasıyla da 56 kez rakip fileleri havalandırdı.



2010'dan bu yana Belçika Milli Takımı'nda oynayan Lukaku, bu formayla da 57 gol kaydetmeyi başardı ve dün akşamki 2 golünün ardından toplamda 300. golüne ulaştı.