Serie A

Inter'in santrforu Romelu Lukaku, Lazio filelerini iki kez havalandırdı ve 300. golüne ulaştı

Goal Türkiye
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Romelu Lukaku - Inter
Getty Images
Lazio filelerini 2 kez havalandıran Romelu Lukaku, kariyerindeki 300. golünü atmayı başardı.
İtalya Serie A ekibi Inter formasını giyen Romelu Lukaku, kariyerindeki 300. golünü atmanın mutluluğunu yaşıyor.


Serie A'nın 22. hafta maçında dün akşam Lazio'yu ağırlayan Inter, kritik mücadelede rakiibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mavi-siyahlılar, bu sonuçla ligde liderlik koltuğuna oturdu.

Romelu Lukaku Inter Lazio Serie A 2020-2021


Romelu Lukaku 2 gol 1 asistle Inter'i galibiyete taşıdı

Lazio karşısında 22. dakikada kazanılan penaltı sonucu topun başına geçen Belçikalı santrfor, meşin yuvarlağı filelere göndererek bu önemli mücadelede takımını öne geçirdi. İlk yarı bitmek üzereyken Laziolu orta saha oyuncusu Lazzari'ye çarpan topu ceza alanı içinde önünde bulan Lukaku, sağ ayağıyla sert vurarak takımını 2-0 öne taşıdı. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde gelişen kontratakta rakip yarı sahaya topla kat eden tecrübeli oyuncu, Lautaro Martinez'e asist yaparak Inter'in 3. golünde de büyük pay sahibi oldu.

Romelu Lukaku, dün akşam kaydettiği 2 golle kariyerindeki 300. golünü atmayı başardı.

Lukaku Inter 2021


Antonico Conte: Romelu Lukaku'ya ihtiyacımız var

Karşılaşmanın ardından Lukaku hakkında konuşan Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, "Bazıları kupa maçından  sonra Lukaku hakkında mırıldanmaya başladı ve birkaç opak performans, onun bundan psikolojik bir geri dönüş aldığını öne sürüyordu. Bu gece geri döndü ve bu Lukaku'ya ihtiyacımız var. Takımdaki herkesin bu kararlılığına ve tutkusuna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Romelu Lukaku hangi takımda, kaç gol attı?

Kariyerine Belçika'nın Anderlecht ekibinde başlayan yıldız oyuncu, Anderlecht formasıyla 41 kez rakip fileleri sarstı.Chelsea formasıyla gol kaydedemeyen tecrübeli futbolcu, daha sonra kiralık olarak gittiği West Bromwich Albion'da 17 gol attı. 

celebration Lukaku Inter Serie A 2020-2021

Everton formasıyla 87 gol kaydeden Lukaku, bu formuyla Manchester United'a transfer oldu. İngiliz ekibinde tam bekleneni veremese de hanesine 42 gol daha yazdıran yıldız futbolcu, 2019 yılından bu yana giydiği Inter formasıyla da 56 kez rakip fileleri havalandırdı.

2010'dan bu yana Belçika Milli Takımı'nda oynayan Lukaku, bu formayla da 57 gol kaydetmeyi başardı ve dün akşamki 2 golünün ardından toplamda 300. golüne ulaştı.

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