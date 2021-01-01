Inter'in eski kalecisi Gianluca Pagliuca: Juventus şampiyonluğumuzu çaldı!

İtalyan futbolunun efsane kalecilerinden Gianluca Pagliuca, bugünkü teknolojinin 1998 yılında olması halinde Serie A'yı kazanacaklarına inanıyor.

İtalyan futbolunun 39 kez milli takım forması da giyen unutulmaz kalecilerinden Gianluca Pagliuca futbol oynadığı dönemlere dair sürpriz bir açıklama yaptı.

Inter forması giydiği 1997-1998 sezonunda şampiyonluğu hak ettiklerini belirten 54 yaşındaki futbol adamı, Juventus'un bu şampiyonluğu çaldığını öne sürdü.

Pagliuca ne söyledi?

İtalyan basınından Corriere Della Sera'ya konuşan ve günümüzdeki VAR ve gol çizgisi teknolojilerinin o dönem olması halinde Inter'ın sezonu şampiyon olarak tamamlayacağını iddia eden Pagliuca, kupayı hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi.

"Ronaldo'nun transfer olduğu 1997-1998 sezonunda harika bir takımımız vardı. O sezon UEFA Kupası'nı kazandık ama Serie A'yı kazanmayı başaramadık.

"Juventus bizden şampiyonluğu çaldı. Inter için tarihe geçebilecek harika bir sezondu ama olmadı. Ve bunun bizim hatalarımızdan kaynaklanmadığına eminim"

"Topun çok açık bir şekilde çizgiyi geçtiği ancak gol kararının verilmediği maçlar oynadık. İnanılmaz penaltı kararları verilmedi.

"Çok ama çok garip durumlarla karşı karşıya kaldık. Empoli-Juventus ve Juventus-Udinese maçları tekrar incelenirse ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Teknoloji olsa şampiyon değişirdi."

En iyilerden biriydi

1994-1999 arasında Inter forması giyen Pagliuca, kariyerinin son dönemlerini Bologna formasıyla geçirmişti. Sampdoria'nın 1990-1991 sezonunda kazandığı Serie A şampiyonuğu ve bir önceki sezon elde edilen Kupa Galipleri Kupası'nda da kaleyi koruyan Pagliuca, oynadığı dönemde İtalyan futbolunun en önemli kalecilerinden biriydi.