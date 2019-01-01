Juventus, Inter'i penaltı atışlarıyla devirdi
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Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda Juventus ile Inter karşı karşıya geldi.
Juventus’un yeni transferi De Ligt, ilk 11 çıktığı ilk maçın 10. dakikasında topu kendi ağlarına gönderdi.
68’de serbest vuruş arkasına geçen Cristiano Ronaldo attığı golle skora denge getirdi.
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Merih Demiral’ın ikinci yarıda dahil olduğu karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti ve karşılaşma uzatmalara gitti.
Juventus, penaltı atışlarında Inter’i 4-3 yenerken galibiyeti getiren penaltı Merih’in ayağından geldi.
Galibiyet penaltısını atan Merih, ikinci yarıda sergilediği performans ile de göz doldurdu.