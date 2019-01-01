Juventus

Juventus, Inter'i penaltı atışlarıyla devirdi

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Juventus normal süresi 1-1 biten maçta Inter’i penaltı atışlarıyla yendi, galibiyeti getiren penaltı Merih’in ayağından geldi.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda Juventus ile Inter karşı karşıya geldi.

Juventus’un yeni transferi De Ligt, ilk 11 çıktığı ilk maçın 10. dakikasında topu kendi ağlarına gönderdi.

68’de serbest vuruş arkasına geçen Cristiano Ronaldo attığı golle skora denge getirdi.

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Merih Demiral’ın ikinci yarıda dahil olduğu karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti ve karşılaşma uzatmalara gitti. 

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Juventus, penaltı atışlarında Inter’i 4-3 yenerken galibiyeti getiren penaltı Merih’in ayağından geldi.

Galibiyet penaltısını atan Merih, ikinci yarıda sergilediği performans ile de göz doldurdu.

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