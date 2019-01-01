Inter'de Mauro Icardi gerginliği büyüyor! Wanda Nara'nın arabası taşlandı...

Inter'in golcüsü Mauro Icardi'nin aynı zamanda menajeri olan eşi Wanda Nara'ya tepkiler büyüyor...

Inter'in gözde golcüsü Mauro Icardi'nin aynı zamanda menajeri de olan eşi Wanda Nara'nın bu sabah arabasının taşlandığı belirtildi.

Inter taraftarı, Icardi'nin kulübüyle yeni sözleşme imzalamasına engel olduğunu düşündükleri için Wanda Nara'ya son dönemlerde sosyal medya üzerinden tepki yağdırıyordu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre bugün sabah saatlerinde San Siro yakınlarında seyir halinde olan Wanda Nara'nın arabası taşlandı.

Haberde olay esnasında Wanda Nara'nın yanında çocuklarının da olduğu, şans eseri herhangi bir yaralanma meydana gelmediği de belirtildi.

Bilindiği üzere bu hafta Mauro Icardi'nin kapantlığı elinden alınmış ve Arjantinli oyuncu UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien ile oynanan maçın kadrosuna dahil edilmemişti.