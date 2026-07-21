Inter yıldızının menajerinden Hilal'in ilgisine yanıt: Onun yerinde olsam ben de böyle düşünürdüm

Suudi Arabistan ekibi Hilal, geçtiğimiz sönük sezonu telafi etmek amacıyla mevcut yaz transfer döneminde kadrosunu mümkün olan en iyi isimlerle güçlendirme çabasını sürdürüyor. Bu bağlamda, kulübün yeni sezon başlamadan hızlıca ve başarıyla kapatmayı umduğu öne çıkan dosyalardan biri yeniden gündeme geldi.

İtalyan defans oyuncusu Alessandro Bastoni'nin menajeri Tullio Tinti, Hilal'in oyuncunun hizmetlerine ilgi duyduğuna ilişkin haberlerin ve Nerazzurri'nin eski teknik direktörü Simone Inzaghi'nin varlığının gölgesinde, oyuncunun Inter Milan'dan ayrılma konusundaki tutumunu açıkladı.

Tinti, "Sky Sport Italia" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Ben ve temsil ettiğim oyuncular genellikle sözleşmelere saygı gösteririz. Sözleşmesinde iki yılı kaldı, kendisi büyük bir Inter taraftarı ve bu kulübü çok seviyor. Bugün başka herhangi bir takıma katılmayı düşünmüyor."

Şunları ekledi: "Eğer hem Inter'i hem de oyuncuyu memnun edecek bir kulüp ortaya çıkarsa, konuşabiliriz. Ancak tüm bu görüşmeler gerçek bir müzakere yürütmek için hâlâ yeterli değil."

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Bastoni'nin saha içinde ve dışında geçirdiği zorlu bir yılın ardından İtalya'dan ayrılma ihtimaline dair bir soruya karşılık Tinti gülümseyerek şöyle dedi: "Sanmıyorum, belki onun yerinde olsaydım böyle düşünürdüm."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu genç, büyük bir sorumluluk duygusuna sahip ve Inter Milan formasını seviyor."

Bastoni'nin adı daha önce Barcelona ve Real Madrid'e transfer olmakla anılmıştı; ancak İtalyan basınında yer alan haberler, Inter'in milli defans oyuncusundan 70 milyon eurodan daha düşük bir bedelle vazgeçme niyetinde olmadığını doğruladı.

27 yaşındaki Bastoni, Inter forması altında çeşitli müsabakalarda 298 maça çıktı ve bu süreçte üç İtalya Ligi şampiyonluğu, üç İtalya Kupası ve üç İtalya Süper Kupası kazandı.

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