Galatasaray’ın başarılı savunmacısı Marcao, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

İtalyan basını, Marcao’yu Inter ve Roma’nın takip ettiğini yazdı.

Marcao’ya İtalya kancası

Tuttomercatoweb’in haberine göre stoper transferi yapma ihtimali bulunan Inter ve Roma, listelerine Marcao’yu da ekledi.

Inter henüz oyuncu için resmî bir teklifte bulunmadı, ancak eğer takımın stoperlerinden biri ayrılırsa; alternatiflerinden biri olarak Marcao’yu belirledi.

Ayrıca Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Roma da, Chris Smalling’in sık sık sakatlanması sebebiyle devre arasında savunmaya bir takviye yapmak istiyor. 25 yaşındaki savunmacı, Roma’nın listesinde de yer alıyor.

Marcao’nun Galatasaray kariyeri

Galatasaray, Marcao’yu 2018-19 sezonunun devre arasında Portekiz ekibi Chaves’ten 4 milyon euro’luk bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

Brezilyalı savunmacı, o günden bu yana parçalı formayı toplamda 114 maçta terletti.

2021-22 sezonu başında ise takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrasında sekiz maçlık ceza alan Marcao, Süper Lig’de formasına kavuştuktan sonra etkili bir performans göstermeyi başardı.

Ayrıca başarılı savunmacı, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı dört maçta da forma giydi ve bu maçlarda sarı-kırmızılılar kalesinde yalnızca bir gol gördü.