Suudi Arabistan Ligi'nin yıldızlarından biri, mevcut yaz transfer döneminde kendisiyle anlaşmak isteyen birçok Avrupa kulübü arasında bir rekabet başlattı.

Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesi, Fransız "L'Equipe"ten aktardığı bir habere göre, 5 Avrupa kulübünün Neom'un savunmacısı Fransız Nathan Zize ile mevcut yaz transfer döneminde anlaşmak istediğini doğruladı.

Bu kulüplerin başında İtalyan Inter Milan geliyor; buna ek olarak Premier Lig'den 3 kulüp bulunuyor: Everton, Crystal Palace ve Bournemouth. Ayrıca İspanyol Real Sociedad da listede yer alıyor.

Haberde, söz konusu kulüplerin şu ana kadar Neom ile görüşmelere başlamadığı, resmi müzakerelere başlamadan önce Fransız savunmacıdan ilk onayı almak istedikleri belirtildi.

Kendi cephesinde ise Zize de, Suudi Arabistan Ligi'nde geçirdiği tek sezonun ardından, gelecek sezon Avrupa liglerine geri dönmek istiyor.

21 yaşındaki oyuncu, geçen yaz transfer döneminde Nantes'tan Neom takımına transfer olmuş ve takımla çıktığı 32 maçta 2 gol atmayı başarmış, ayrıca bir gol de asist yapmıştı.