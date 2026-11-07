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Serie C - Hafta 13 7 Kas 2026 - 08:30

Inter U23-Salernitana maçı Sky Sport'ta canlı, NOW'da ise internet üzerinden canlı yayınlanıyor. Maçı takip edebileceğiniz kanallar aşağıda.

Inter U23, Serie C C Grubu'nda Salernitana'yı ağırlıyor. Sezonun hassas bir döneminde karşı karşıya gelen iki takım da istikrar arıyor.

Inter U23, son haftada Cosenza'ya 1-0 yenilerek bu maça geliyor. Bu sonuç, Scafatese karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle sürdürülen olumlu seriyi sona erdirdi. Ev sahibi ekip şu anda puan tablosunda dokuzuncu sırada.

Salernitana da benzer bir ruh hâlinde. Son haftada Savoia ile 1-1 berabere kalan ekip, bundan önce AZ Picerno'ya 3-0 yenilerek yakaladığı ivmeyi kaybetmişti. Campania temsilcisi grupta on ikinci sırada yer alıyor.

İki takım da son haftalarda hücum gücünü gösterdi ancak rakibin değerlendirmeye çalışacağı savunma zaafları da sergiledi. Her iki ekibin de konumunu sağlamlaştıracak puanlar aradığı maçın dengeli geçmesi bekleniyor.

Inter U23-Salernitana maçını canlı takip etmek isteyenler için TV ve internet yayınına ilişkin tüm bilgiler aşağıda.

Takımlardan haberler

Inter U23'te sakatlıklar, cezalar veya muhtemel ilk 11 hakkında şu an için resmî bilgi bulunmuyor. Güncellemeler, başlama düdüğünden önceki saatlerde eklenecek.

Salernitana'da da durum benzer: Kadronun durumu veya eksikler hakkında doğrulanmış bir bilgi yok. İki takımın kadrolarına ilişkin son haberler maç saatine yakın açıklanacak.

Son durum

Inter U23, Serie C'deki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Cosenza'ya 1-0 yenilen ekip, bir önceki karşılaşmada Scafatese'yi 2-1 mağlup etmişti. Inter U23 bu süreçte sekiz gol atıp yedi gol yedi. Giugliano karşısındaki net 4-0'lık galibiyet, takımın hücum kapasitesinin en ikna edici göstergesi oldu.

Salernitana, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetlik bilanço ile bu karşılaşmaya çıkıyor. Son haftada Savoia ile 1-1 berabere kalan ekip, bundan önce AZ Picerno'ya 3-0 yenilmişti. Söz konusu beş maçta dört gol atıp beş gol yiyen Salernitana'nın bu serideki en olumlu sonucu, Bari karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet oldu.

Geçmiş karşılaşmalar

Inter U23 ile Salernitana arasındaki geçmiş maçlara ilişkin veri bulunmuyor. İki takımın karşılıklı maç geçmişi hakkında bilgi verilemiyor.

Puan durumu

Serie C C Grubu'nda Inter U23 dokuzuncu, Salernitana ise on ikinci sırada yer alıyor.