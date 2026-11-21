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Inter için unutulmaz bir cumartesi öğleden sonrası yaşandı.

Deplasman taraftarlarıyla dolu Sesto San Giovanni'deki Stadio Breda'da Inter U23, lig lideri Potenza'yı 2-1 yendi.

Mosconi'nin pasını alan Marello, topu sol ayağıyla kontrol edip sağ ayağıyla ağlara göndererek ev sahibini öne geçirdi.

Geçici beraberliği sağlayan gol Selleri'den geldi. Selleri, Petrungaro'nun ortasında Prestia'nın dokunduğu topu birkaç adım mesafeden ağlara gönderdi.

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İkinci yarının 53. dakikasında Melgrati, Castorani'nin penaltısını kurtardı. Penaltı, Petrungaro'nun ceza sahası dışından çektiği şutta Fiordilino'nun topa koluyla dokunması üzerine verilmişti.

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Normal sürenin bitimine 10 dakika kala Vecchi, Mancuso ve Agbonifo'yu oyuna aldı. İkili galibiyet golünün geldiği atağı hazırladı; atak, ceza sahası dışından sol ayakla yakın direğe çekilen bir şutla tamamlandı.

Bu 3 puanla Inter U23, ligde 23 puana yükseldi ve yalnızca Potenza (35) ile Bari'nin (26) gerisinde, Monopoli ve Sorrento'yla aynı puana ulaştı.

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25 Kasım Çarşamba günü Inter'in ikinci takımı, Audace Cerignola deplasmanında Serie C'nin C Grubu'ndaki ertelenen lig maçına çıkacak.

MAÇ KÜNYESİ:

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INTER U23-POTENZA 2-1

GOLLER: 16' Marello (I), 23' Selleri (P), 85' Agbonifo (I).

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INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Bovio, Prestia, Tosto; Aidoo (80' Mancuso), Kaczmarski (87' Re Cecconi), Fiordilino (87' Bovo), Marello; Mosconi (80' Agbonifo), Charlys; Zuberek (64' Fumagalli). (Yedekler: Taho, Raimondi, Avitabile, Cerpelletti, Stante, Sorino, Garonetti, Jakirovic). Teknik direktör: Vecchi.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Bura, Russo (79' Adjapong); Castorani (68' Ghisolfi), Bando, De Marco (79' Franzolini); Petrungaro, Selleri (68' Murano), D'Auria. (Yedekler: Franchi, Gironi, Verza, Bruschi, Mazzeo, Manfredonia, Staver, dos Santos). Teknik direktör: Tisci.

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HAKEM: Tropiano.

SARI KART GÖRENLER: Aidoo (I), Zuberek (I), Bura (P), Kaczmarski (I), Agbonifo (I).

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Öte yandan Inter Primavera, Juventus'la oynadığı İtalya derbisini, kaptan Kukulis'in kafa golü ve Grisoni Fasana'nın kontra atak golüyle 2-0 kazandı. Goller iki devrede birer kez geldi.

Emiliano Bigica yönetimindeki Inter U20 takımı, böylece ligde 11 maç sonunda 22 puanla liderliğe yükseldi.

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MAÇ KÜNYESİ:

INTER-JUVENTUS 2-0

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GOLLER: 41' Kukulis (I), 89' Grisoni Fasana (I).

INTER: Farronato, Breda, La Torre, D’Agostino, Kukulis (64' Strand), Vukaj (74' Moressa), Virtuani (64' Grisoni Fasana), Moranduzzo (83' Lissi), Franchi (74' Konteh), Rocca, Mackiewicz. (Yedekler: Lleshi, Pavan, Putsen, Kartelo, Matarrese, Puricelli). Teknik direktör: Bigica.

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JUVENTUS: Huli, Borasio (72' Bamballi), De Brul, Reynaud, Repciuc (79' Samb), Vallana (79' Keutgen), Ceppi, Beydts, Tiozzo (72' Santa Maria), Sosna (58' Lopez), Bracco. (Yedekler: Nava, Gielen, Precupanu, Milia, Sylla, Bellino). Teknik direktör: Spanò.

HAKEM: Galiffi.

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SARI KART GÖRENLER: De Brul (J), Rocca (I), Borasio (J), Franchi (I).