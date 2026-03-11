Inter, Thuram Atalanta maçı için iyileşti. Bastoni'nin durumu belirsiz, Lautaro Fiorentina'yı hedefliyor

Inter'in sakatlar listesi yavaş yavaş boşalıyor. Atalanta ile oynanacak bir sonraki maçla ilgili son gelişmeler şöyle:Sky'a göre Lautaro Martinez'in geri dönüşü, ya ara vermeden önce, ya da Floransa'da Viola ile oynanacak maçta ya da Roma ile oynanacak maçta olabilir. Bu maçlar, milli takımlar için verilen aradan sonra oynanacak ve Arjantinli oyuncu, Scaloni tarafından İspanya ile oynanacak Finalissima maçında forma giymek üzere çağrılabilir. Fiorentina maçı için bir deneme yapılacak, aynı şekilde kas ağrısı nedeniyle forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu için de.

THURAM VE BASTONI'NİN DURUMU - Marcus Thuram ise Cumartesi günü Atalanta maçında sahalara dönecek: Pazartesi günü antrenmanlara başlayan oyuncu, dün de çalışmaya devam etti ve bugün, derbi maçını kaçırmasına neden olan ateşli hastalığından kurtulduktan sonra takıma katıldı. Alessandro Bastoni için ise beklemek gerekiyor, darbenin etkisini atlatması gerekiyor: Bergamo ekibi karşısında oynayıp oynamayacağının anlaşılması için birkaç gün geçmesi gerekecek.

MAÇ TAKVİMİ - Inter şu anda 2 turnuvada mücadele ediyor: Serie A ve Coppa Italia. Inter'in şu ana kadar kesinleşen önümüzdeki maçları şöyle:

14/03/2026 saat 15:00'te Serie A'da Atalanta ile (Inter - Atalanta)

22/03/2026 saat 20:45'te Serie A'da Fiorentina ile (Fiorentina - Inter)

05/04/2026 saat 20:45'te Serie A'da Roma ile (Inter - Roma)

12/04/2026 saat 15:00'da Serie A'da Como ile (Como - Inter)

19/04/2026 saat 15:00'da Serie A'da Cagliari ile (Inter - Cagliari)

21/04/2026 saat 21:00'da Coppa Italia'da Como ile (Inter - Como)

26/04/2026 saat 15:00'da Serie A'da Torino ile (Torino - Inter)

03/05/2026 saat 15:00'da Serie A'da Parma ile (Inter - Parma)

10/05/2026 saat 15:00'da Serie A'da Lazio ile (Lazio - Inter)

17/05/2026 saat 15:00'da Serie A'da Verona ile (Inter - Verona)

24/05/2026 saat 15:00'da Serie A'da Bologna ile (Bologna - Inter)